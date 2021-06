Swg, Giorgia Meloni sfonda la soglia del 20% e insidia sempre più Salvini

1' di lettura

Prosegue la corsa di Giorgia Meloni, che sfonda la soglia del 20% e allunga il passo anche nei confronti del Pd, che questa settimana perde mezzo punto. Fdi è saldamente al secondo posto e solo all’1,7% dalla Lega, nel sondaggio settimanale condotto da Swg sulle intenzioni di voto alle prossime politiche. In testa resta la Lega di Matteo Salvini, che questa settimana sale dello 0,4% rispetto alla rilevazione del 24 maggio. Il sondaggio è condotto da Swg su un campione rappresentativo di 1.200 maggiorenni, con metodo Cami-Cawi-Cati. Complessivamente il centrodestra sale questa settimana al 48 per cento.

Lega in testa, Meloni in corsa, Pd in flessione

Resta saldamente al secondo posto Fdi di Giorgia Meloni, che da settimane scala la classifica puntando al vertice. Nella rilevazione del 31 maggio guadagna ancora mezzo punto e raggiunge il 20%, insidiando sempre più la posizione di vertice di Matteo Salvini. Guadagna lo 0,4% anche la Lega che resta prima con il 21,7 per cento. Nel tris di comando invece il Pd è in flessione, al 19%, e lascia sul terreno un ulteriore 0,5 per cento.

In calo M5s e Forza Italia

Nuovo calo per il M5s e Forza Italia. I pentastelati sono al 15,8% (-0,7% rispetto alla settimana precedente), mentre Forza Italia è al 6,3% (- 0,6% rispetto alla rilevazione del 24 maggio).

In ascesa Azione ed Mdp-Articolo 1

Guadagnano lo 0,3% quattro raggruppamenti: Azione di Carlo Calenda che sale al 3,6%, Sinistra Italiana che ritorna al 3%, Mdp-Articolo 1 che si attesta al 2,2% e Italia viva di Matteo Renzi al 2,1 per cento. Stabile + Europa al 2%, seguono i Verdi all’1,7% (-0,1%) e le altre liste al 2,6%, che lasciano uno 0,2% sul terreno.