Swg: dopo la crisi Salvini torna a crescere, in frenata M5S e Pd

M5S sul podio, ma terzo

Resta al terzo posto il M5S, sorpassato la scorsa settimana dal Pd. Il movimento di Luigi Di Maio sconta ancora il naufragio agostano dell’unione gialloverde. I pentastellati sono comunque in recupero rispetto al risultato delle Europee (17,1 per cento). Rispetto alla scorsa settimana, invece, il movimento nelle intenzioni di voto perde lo 0,5% e si attesta al 20,5 per cento.

Fdi in leggera frenata

Il partito di Giorgia Meloni è in lieve frenata, al 7%, rispetto al 7,2% incassato la socrsa settimana. Rispetto al risultato delle urne delle Europee Fratelli d’Italia guadagna comunque lo 0,5%, l0 0,4% rispetto all’ultima rilevazione di luglio.

In recupero Berlusconi

Torna in quota Forza Italia, dopo l’abbandono di Giovanni Toti. Questa settimana recupera lo 0,7% e si attesta al 5,9 per cento. Comunque in calo rispetto alle Europee 2019 , dove aveva incassato l’8,8% dei consensi. Prima della crisi di governo, nell’ultima rilevazione di luglio, era al 6,5 per cento.

Bonino, Fratorianni e Toti in lieve calo

In lieve calo + Europa di Emma Bonino, al 2,4% (la scorsa settimana era al 2,6%, alle Europee al 3,1%). I Verdi di Angelo Bonelli al 2,3% (-0,1% rispetto alla settimana precedente) superano La Sinistra di Nicola Fratoianni al 2,2% (in calo dello 0,1% rispetto alla settimana precedente quando era al 2,3%). In calo anche la new entry della scorsa settimana Cambiamo!, di Giovanni Toti. Dopo l’ingresso al 2,3% questa settimana perde lo 0,3% e si attesta al 3%. Le altre liste sotto l’1% insieme raccolgono il 2,2% (alle Europee al 3,5%). Non si esprime il 34% degli intervistati.