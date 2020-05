Swg: Lega in calo, crescono Fdi e M5s Salvini scende al 27,3%, stabile il Pd, in aumento il M5s. Continua l’avanzata di Giorgia Meloni passata dal 6,5% delle Europee al 14,9% di Nicoletta Cottone

Giorgia Meloni, leader di Fdi (Ansa)

2' di lettura

Lega in calo, crescono M5S e Fdi, con il partito di Giorgia Meloni che tallona i pentastellati ad 1,3 punti di distanza. Nel sondaggio di Swg sulle intenzioni di voto degli italiani, effettuato tra il 29 aprile e il 4 maggio il partito di Matteo Salvini segna il 27,3% dei consensi, in calo rispetto alle dichiarazioni di voto del 27 aprile, quando aveva il 28,2% e rispetto al voto alle Europee 2019, quando aveva incassato il 34,3 per cento. Il sondaggio ha interessato un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni ed è stato condotto con metodo di rilevazione Cati-Cami-Cawi.

Stabile il Pd

Stabile al 20,2% il Pd di Nicola Zingaretti, che nella precedente rilevazione del 27 aprile avava incassato il 20,3%. Alle Europee era al 22,7 per cento.



In aumento il M5S

Nelle intenzioni di voto recupera il M5s, che si attesta al 16,2% contro il 15,4% del 27 aprile e il 17,1% delle Europee 2019.

L’avanzata di Giorgia Meloni

Continua l’avanzata di Giorgia Meloni. FdI si posiziona al 14,9% rispetto al precedente 13,8% incassato il 27 maggio. Un notevole risultato rispetto al 6,5% delle Europee. Forza Italia in calo, si posiziona al 5,3% rispetto al 6,1% (8,8% alle europee). Sinistra/Mdp è al 3,3% (3,4% il 27 aprile e 1,7% alle Europee).

Italia Viva di Matteo Renzi lascia sul terreno lo 0,4%, passando al 3,0% dal 3,4%. Azione di Carlo calenda è al 2,5% (dal 2,3% del 27 aprile). Il partito di Emma Bonino, +Europa, è all’1,9% (dal 2,1 del 27 aprile e dal 3,1% delle Europee. I Verdi sono all’1,8% (dall’1,9% del 27 aprile e dal 2,3% alle Europee. Cambiamo! di Giovanni Toti è stabile all’1%. Gli altri partiti, quelli sotto la soglia dell’1%, sono al 2,6% (erano al 2,1% il 27 aprile e 3,5% alle Europee.

