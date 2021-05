Swg: Lega in calo, Fratelli d’Italia al massimo storico al 18,7%

2' di lettura

Fratelli d’Italia tocca il massimo storico raggiungendo il 18,7 per cento. Lega in calo dello 0,9%, ma sempre in vetta nel sondaggio di Swg sulle intenzioni di voto alle prossime politiche, condotta su un campione di 1.200 maggiorenni dal 28 aprile al 3 maggio (metodo di rilevazione Cati-Cami-Cawi). Sostanzialmente stabile il Pd, il M5s guadagna uno 0,4% rispetto alla rilevazione del 26 aprile, ma resta fuori dal podio.

Lega in calo, Pd stabile, Fdi in netto aumento

Lega in calo al 20,9%, perde lo 0,9% rispetto alla rilevazione del 26 aprile, in perdita di olre 13 punti rispetto al risultato delle Europee 2019 quando era al 34,3 per cento. Resta comunque al comando della classifica Swg. Sostanzialmente stabile il Pd di Enrico Letta al 19% (la settimana precedente era al 19,1%), in calo rispetto alle Europee 2019 quando era al 22,7 per cento. Svetta Fratelli d’Italia che raggiunge il suo massimo storico al 18,7% (+1,1% rispetto alla rilevazione del 26 aprile). Guadagna oltre 11 punti rispetto al 6,5% delle Europee 2019.

Fuori dal podio il M5s

Resta anche questa settimana fuori dal podio il M5s con il 17,8%, pur guadagnando lo 0,4% rispetto alla rilevazione precedente (era il 17,1% alle Europee 2019). Forza Italia perde lo 0,2% e incassa il 6,6% (alle Europee era al’8,8 per cento. Azione di Carlo Calenda è al 3,5% (perde lo 0,1% rispetto alla rilevazione del 26 aprile). Sinistra italiana perde lo 0,2% e incassa il 2,9% (in vantaggio rispetto al risultato delle Europee 2019 quando era all’1,7 per cento).

Stabili i Verdi, in recupero +Europa

Sostanzialmente stabili i Verdi al 2,1% (+0,1% rispetto alla settimana precedente). Erano al 2,3% alle Europee 2019. Risale al 2% +Europa (era a 1,7% nella rilevazione precedente, in calo rispetto al 3,1% delle Europee 2019), che supera Italia viva di Matteo Renzi. Mdp Articolo 1 è all’1,5% (-0,1%), Cambiamo all’1% (-0,1%). Gli altri partiti sotto l’1% sono stabili al 2,3 per cento.