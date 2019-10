Swg: Lega in lieve calo, ma sempre in testa. Maggioranza in affanno Il M5S sorpassa il Pd e torna al secondo posto nella classifica delle intenzioni di voto raccolta nella settimana fra il 21 e il 27 ottobre di Nicoletta Cottone

Swg: Lega in testa, maggioranza in affanno

La Lega di Matteo Salvini resta in testa nelle intenzioni di voto degli italiani nel sondaggio Swg condotto fra il 21 e il 27 ottobre su un campione di 1.500 maggiorenni. Questo nonostante nel corso della settimana abbia perso lo 0,4 per cento. Il M5S sorpassa il Pd. Aumenta Fdi, stabile Forza Italia, in calo Italia viva.

Lega saldamente primo partito, anche se in lieve calo

Resta in vetta la Lega di Matteo Salvini con il 33,6%, nonostante nel corso dell’ultima settimana abbia perduto lo 0,4%. Nella settimana che ha visto il trionfo del centrodestra alle regionali umbre, il partito segna un lieve calo rispetto alle Europee 2019 quando aveva incassato il 34,3 per cento.



M5S scavalca il Pd

Torna al secondo posto il M5s, che guadagna lo 0,4% rispetto alla settimana prima: si attesta al 18,2%, contro il 17,8%. In aumento rispetto al deludente risultato delle Europee 2019, quando aveva raccolto dalle urne il 17,1 per cento. Il Pd perde lo 0,8% rispetto alla scorsa settimana e riscende al terzo posto nella classifica delle intenzioni di voto di Swg. É al 18% contro il 18,8% della scorsa settimana. In perdita rispetto alle Europee, quando aveva incassato il 22,7 per cento.

Umbria, valanga Salvini: Tesei al 57,5%, venti punti più di Bianconi

Meloni in crescita, stabile Berlusconi

Fdi, partito di Giorgia Meloni, è al 9%, in aumento dello 0,6% rispetto alla scorsa settimana quando era all’8,4 per cento. Alle Europee aveva incassato il 6,5 per cento. Stabile al 5,5% Forza Italia, in calo rispetto all’8,8 per cento delle Europee.