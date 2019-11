Swg, M5S e Fi in recupero, frenata per Lega, Pd e Renzi

Salgono La Sinistra-Articolo Uno e i Verdi

Incassa un 3,3% La Sinistra-Articolo Uno, che la settimana precedente era al 3 per cento. Alle Europee era all’1,7 per cento. Al 2,3% i Verdi, che guadagnano lo 0,4% rispetto alla settimana precedente. Guadagna lo 0,2% +Europa di Emma Bonino, all’1,7%, in calo rispetto alle Europee quando le urne le avevano assegnato il 3,1 per cento. Scende all’1,1% Cambiamo di Giovanni Toti (perde lo 0,2%) mentre le liste sotto l’1% sono al 2,2% (+ 0,1% rispetto alla settimana precedente).

