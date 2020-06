Swg: M5S e Forza Italia in recupero, Lega sotto il 27% Frena Fratelli d’Italia. Azione di Carlo Calenda conduce il testa a testa con Italia viva di Matteo Renzi di Nicoletta Cottone

La Lega scende sotto quota 27%, frena Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, recupera lo 0,4% il M5s, prende mezzo punto in più Forza Italia di Silvio Berlusconi. Azione di Carlo Calenda conduce il testa a testa con Italia viva di Matteo Renzi. Ecco i risultati del sondaggio di Swg, effettuato dal 10 al 15 giugno, su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 maggiorenni.

Lega in calo, Pd stabile

Il partito di Matteo Salvini nella rilevazione della settimana perde lo 0,4% e si attesta al 26,9%, ben 7,4 punti sotto il risultato delle Europee 2019. Sostanzialmente stabile, con uno scostamento negativo dello 0,1%, il Pd di Nicola Zingaretti che segna un 19% (la scorsa settimana era al 19,1%), 3,7 punti al di sotto del risultato delle Europee 2019, quando aveva il 22,7 per cento.

Risale il M5S, perde quota Fdi

Il M5S in questa settimana, nonostante navighi in aqcue agitate, mantiene la rotta e recupera lo 0,4%, salendo al 16,2%, a meno di un punto dal risultato delle Europee 2019 (era al 17,1 per cento). Perde quota Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che dopo una serie di aumenti costanti, perde lo 0,4% del solido bottino che l’ha portata al 14,1%, a soli due punti di distanza dal terzo posto del podio occupato dai pentastellati. Passi da gigante dalle Europee 2019 quando alle urme aveva incassato il 6,5 per cento.

Mezzo punto in più per Forza Italia, testa a testa Azione-Italia viva

Raggiunge il 6,1% e sale di mezzo punto Forza Italia di Silvio Berlusconi, che la scorsa settimana si era fermato al 5,6 per cento. In calo rispetto alle Europee 2019 quando aveva incassato l’8,8 per cento. Sinistra/Mdp è al 3,7% (-0,3%). Il testa a testa fra Azione di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo Renzi anche per questa settimana è appannaggio di Calenda, al 3%, tallonato da Renzi con il 2,9 per cento. +Europa di Emma Bonino è al 2,3%, i Verdi al 2,2%, Cambiamo di Giovanni Toti è all’1,3 per cento. Gli altri partiti sotto l’1% incassano complessivamente il 2,3 per cento.