Swg: Meloni in corsa per insidiare il Pd Già da tempo Fdi ha insidiato il M5S, conquistando la terza posizione nella classifica delle intenzioni di voto redatta ogni settimana da Swg

La leader di Fdi Giorgia Meloni (Ansa/Luca Zennaro)

Già da tempo il partito di Giorgia Meloni ha insidiato il M5S, conquistando la terza posizione nella classifica delle intenzioni di voto redatta ogni settimana da Swg. E ora, dopo la pausa natalizia, è lanciata per tentare di insidiare il secondo posto sul podio al Pd. Questa settimana, infatti, il sondaggio condotto nella settimana fra il 7 e l’11 gennaio, segna un meno uno per il Pd e un più 0,5% per Fratelli d’Italia. Con la Lega che perde lo 0,5%, il M5S che cresce dello 0,4%, come Azione e i Verdi. Ecco i dati della settimana.

Lega sempre in testa, Meloni all’attacco del Pd

La Lega nel sondaggio condotto sulle intenzioni di voto di 1.200 maggiorenni - metodo Cati-Cami-Cawi - incassa il 23,2%, in calo rispetto alla rilevazione del 21 dicembre dello 0,2 per cento. Perde un punto il Pd, al secondo posto con il 18,4 per cento. Terzo posto per Fdi con il 17,2% (+ 0,5% rispetto alla rilevazione del 21 dicembre). Quarto è il M5s che con il 14,7% guadagna lo 0,4 per cento. In calo Forza Italia, al 5,9%, che perde lo 0,4 per cento.

In crescita Azione e Verdi



Cresce dello 0,4% Azione di Carlo Calenda, che si stabilizza al 4,1 per cento. Sinistra/Mdp è al 3,8% (+ 0,2%), mentre Italia viva di Matteo Renzi è al 2,9% (+ 0,1 per cento). In crescita i Verdi al 2,4% (+0,4%). Perdono lo 0,3% + Europa (al 2,1%) e lo 0,2% Cambiamo di Giovanni Toti (all’1 per cento).