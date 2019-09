Swg: dopo Renxit “Italia viva” mangia consensi a destra e a sinistra. Maggioranza in calo I dati segnalano una maggioranza in calo e una lieve cessione anche della Lega di Matteo Salvini, che resta comunque saldamente in testa di Nicoletta Cottone

Swg: Renzi parte dal 5,4%, in calo la maggioranza

“Italia viva” mangia consensi a destra e a sinistra. Dopo Renxit si modificano gli equilibri all’interno del sondaggio Swg che ogni settimana interroga 1.500 maggiorenni per conoscere le intenzioni di voto alle prossime politiche. I dati segnalano una maggioranza in calo e una lieve cessione anche della Lega di Matteo Salvini, che resta comunque saldamente in testa.

La Lega di Salvini cede quasi mezzo punto

L’uscita dal governo gialloverde non ha fatto bene ai consensi di Salvini, che prima dell’estate erano al 38%. La Lega, pur mantenendo il comando della classifica con una netta distanza dagli altri partiti e movimenti, questa settimana cede uno 0,4% rispetto alla settimana precedente e si attesta al 33,6%. Alle Europee 2019 era al 34,3%.

Cede mezzo punto il M5S

Cede mezzo punto il M5S, ma riconqusta il secondo posto nella classifica stilata dal sondaggio Swg. É a quota 20% - la scorsa settimana aveva lo 0,5% in più - a quota 20%. In crescita comunque rispetto al risultato delle europee 2019, quando aveva incassato solo il 17,1 per cento.