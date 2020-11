Swg: risalgono Lega, Pd e M5s, in frenata Fdi Risale al 6,2% Forza Italia di Silvio Berlusconi, sale Azione di Carlo Calenda di Nicoletta Cottone

In recupero Lega e Pd, in frenata Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, in ripresa il M5s. Sono i risultati del sondaggio condotto nella settimana dal 18 al 23 novembre da Swg sulle intenzioni di voto alle politiche condotto su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 maggiorenni (metodo di rilevazione: Cati-Cami-Cawi).

In ripresa Lega, Pd e M5S. Frenata per Fdi, saldamente sul podio

Sale al 23,3% la Lega di Matteo Salvini, che recupera lo 0,3% rispetto alla precedente rilevazione del 16 novembre. Rispetto alle europee 2019 ha perso 11 punti (era al 34,2%). Recupera lo 0,4% il Pd di Nicola Zingaretti, questa settimana al 20,3%. In calo del 2,4% rispetto alle Europee, quando aveva incassato il 22,7 per cento. Saldamente al terzo posto, ma in frenata, Fdi di Giorgia Meloni al 16,2%, in calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione del 16 novembre, quando era al 16,7 per cento. Al quarto posto, in lieve aumento, il M5s, che si attesta al 15,6% (era al 15,3% il 16 novembre), in calo rispetto alle Europee quando erano al 17,1 per cento.

Risale Forza Italia, in aumento Azione

Risale al 6,2% Forza Italia di Silvio Berlusconi (era al 6,2% la settimana scorsa, all’8,8% alle Europee 2019). La Sinistra/Mdp è al 3,7% (era al 3,6% la scorsa settimana, all’1,7% alle Europee 2019). In salita Azione di Carlo Calenda al 3,6%, in calo Italia viva al 2,9%, mentre +Europa è al 2%, come i Verdi. Cambiamo è all’1,1%, gli altri partiti sotto l’1% incassano complessivamente il 2,9 per cento.