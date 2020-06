Swg: sale ancora Giorgia Meloni, Azione di Calenda supera Italia viva di Renzi La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,3%, il Pd perde lo 0,4%, il M5s lascia lo 0,2% sull’asfalto. Fratelli d’Italia continua la sua ascesa di Nicoletta Cottone

Swg: cresce Fdi di Giorgia Meloni, Azione supera Italia viva

La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,3%, il Pd perde lo 0,4%, il M5s lascia lo 0,2% sull’asfalto. Fratelli d’Italia continua la sua ascesa

2' di lettura

La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,3%, il Pd perde lo 0,4%, il M5s lascia lo 0,2% sull’asfalto. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua la sua ascesa guadagnando questa settimana nella rilevazione di Swg lo 0,5%, incassando il 14,4% che la portano all’1,4% di distanza dal terzo posto del podio, quello del M5s al 15,8 per cento. Ecco i numeri del sondaggio condotto da Swg, che ha chiesto dal 3 all’8 giugno le intenzioni di voto a 1.200 maggiorenni: «Alle politiche a chi darebbe il suo voto?» (metodo di rilevazione: Cati, Cami, Cawi). Ecco i risultati.

In testa resta Salvini, in calo Pd e M5S

Salvini resta saldamente in testa, al 27,3%, con oltre otto punti di distanza dal Pd. Rispetto alla precedente rilevazione di Swg pubblicata il 1° giugno la Lega guadagna lo 0,3 per cento. Sette punti sotto il risultato incassato alle Europee 2019. In calo il Pd di Nicola Zingaretti, che è al secondo posto del podio, ma perde lo 0,4% rispetto alla settimana precedente, posizionandosi al 19,1 per cento. Rispetto alle Europee il Pd è sotto diel 2,6 per cento. Il M5S perde lo 0,2% e incassa il 15,8 per cento, contro il 16% della settimana precedente. Anche i pentastellati perdono l’1,3% rispetto al risultato delle Europee 2019.

Giorgia Meloni continua l’ascesa

Fratelli d’Italia sale al 14,4%, guadagnando mezzo punto rispetto alla rilevazione della settimana precedente. Sale di quasi otto punti rispetto al risultato delle Europee. Forza Italia scende al 5,6%, perdendo lo 0,4% rispetto alla rilevazione del 1° giugno. É 3,2 punti sotto il risultato delle Europee 2019, quando era al 6,5 per cento. In crescita La Sinistra/Mdp al 4%, lo 0,3% più della settimana precedente. In aumento rispetto alle Europee quando avevano incassato l’1,7 per cento.

Calenda supera Renzi

I due fuoriusciti dal Pd si tallonano da settimane. Nella rilevazione di Swg Azione di Carlo Calenda è al 3% (+0,2%), mentre Italia viva di Matteo Renzi è al 2,7% (-0,3 per cento). Perde lo 0,2% questa settimana +Europa di Emma Bonino, che incassa il 2,2% (alle Europee era al 3,1%). I Verdi incassano il 2,1% (+0,2%, erano al 2,3% alle Europee) , mentre Cambiamo! di Giovanni Toti è stabile all1,1 per cento. Gli altri partiti sotto l’1% sono al stabili al 2,7% (alle Europee erano al 3,5 per cento).