Agli italiani piace il cash. É stata di 204 miliardi l'operatività in banconote dell'anno scorso, il 3% in meno rispetto al 2017, ma sempre elevatissima. Sono stato 192 miliardi in versamenti e 12 in prelievi di Nicoletta Cottone

Swg: stop al contante? Il 58% è d’accordo

«Per combattere l’evasione fiscale, sarebbe d’accordo con la completa eliminazione dei contanti, sostituendoli con pagamenti con cartedi credito o altri strumenti elettronici tracciabili?». É il quesito che Swg ha posto a un campione rappresentativo di 1.500 maggiorenni (sondaggio Cati-Cami-Cawi).

Il 58% è d’accordo

Il 58% del campione è risultato d’accordo, con due sfumature. Il 30% si è detto «del tutto d’accordo», mentre il 28% si è detto «abbastanza d’accordo».

In disaccordo il 34%

In disaccordo è risultato il 34% del campione: il 19% «del tutto in disaccordo» e il 15% «abbastanza in disaccordo». L’8% «non sa».

Agli italiani piace il cash

Agli italiani piace l'uso del cash, che spesso però rappresenta l’anticamera di riciclaggio ed evasione da parte di mafie e criminalità organizzata. É stata di 204 miliardi l’operatività in banconote dell’anno scorso, il 3% in meno rispetto al 2017, ma sempre elevatissima. Sono stato 192 miliardi in versamenti e 12 in prelievi.