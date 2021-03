Swg: in testa la Lega di Salvini, M5s secondo in recupero. Netto calo del Pd Se si andasse alle elezioni politiche il partito del leader leghista sarebbe primo con il 23,5% dei consensi. Il partito di Zingaretti perde poco meno di due punti di Nicoletta Cottone

Se si andasse alle elezioni politiche la Lega sarebbe il primo partito con il 23,5% dei consensi. Seguito dal Movimento Cinque Stelle in netta risalita. Al terzo posto Fdi di Giorgia Meloni. In caduta libera il Pd, che perde l’1,9% rispetto alla rilevazione del 1° marzo. Sono i dati che emergono dal sondaggio settimanale realizzato da Swg, con il metoto Cati-Cami-Cawi, su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni. La rilevazione è stata effettuata dal 3 all’8 marzo 2021. Ecco i dati.

Saldo al comando Matteo Salvini, balzo del M5s

Resta saldamente in testa il leader della Lega Matteo Salvini, al 23,5%, che guadagna lo 0,1% rispetto alla rilevazione del 1° marzo (alle Europee era al 34,3 per cento). Balzo in avanti del M5s, al 17,2%, che recupera l’1,4% rispetto alla rilevazione del 1° marzo e scalza Fdi dalla seconda posizione (alle Europee era al 17,1 per cento). Perde lo 0,2% Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che scivola al terzo posto, nonostante sia al 16,8%, quindi oltre 10 punti in più rispetto al risultato delle Europee (erano al 6,5 per cento).

Crollo del Pd, Forza Italia in aumento

Le tensioni della settimana, con l’annuncio a sorpresa delle dimissioni di Nicola Zingaretti, non hanno giovato al Pd che è precipitato al quarto posto nel sondaggio sulle intenzioni di voto di Swg, con il 16,6%. Il partito di Zingaretti ha perso poco meno di due punti, segnando un meno 1,9 per cento (alle Europee era al 22,7 per cento). Al 7% Forza Italia di Silvio Berlusconi, che incassa un più 0,1% ed è stabile al quyinto posto. Alle Europee era all’8,8 per cento.

In aumento + Europa, Verdi ed Mdp-Articolo 1

Secondo il sondaggio Swg Azione di Carlo Calenda è al 3,7,% (- 0,2% rispetto alla rilevazione el 1° marzo), Sinistra Italiana è al 3% (+0,3%). Non brilla Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (-0,3%). In crescita + Europa di Emma Bonino al 2,3% (+0,3%), i Verdi con il 2,1% (+0,2%), come Mdp-Articolo 1 di Roberto Speranza al 2,1% (+ 0,2 per cento). Gli altri partiti sotto l’1% sono complesivamente al 3,2 per cento.