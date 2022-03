Swift diventa as-a-service: accesso semplificato per piccole e grandi aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

Di Swift si è parlato molto nelle ultime settimane in merito all’esclusione della Russia dalla rete che rappresenta il sistema nervoso dei pagamenti internazionali. Un sistema essenziale per l’attività economica globale, che oggi in Italia diventa più accessibile per tutte le aziende, non solo per le grandi che oggi hanno un accesso privilegiato al circuito.

L’accordo tra Piteco, software house di soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, e Tas, società specializzata in soluzioni software per i pagamenti e i mercati finanziari, dà vita a una piattaforma in grado di fornire l’accesso a Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) in modalità as a service.

L'utilizzo del cloud garantisce la rapidità di attivazione del servizio – che diventa plug and play – generando risparmi in termini di tempo e di investimento economico e garantendo tutta la sicurezza che oggi la nuvola può garantire.

La semplicità e l'efficienza di questa modalità di accesso al principale sistema di interscambio utilizzato dalle banche per effettuare pagamenti transfrontalieri rapidi e sicuri abilita il suo utilizzo, oggi appannaggio principalmente delle grandi corporate, anche ad aziende di dimensioni più piccole, ma con una spiccata vocazione ai mercati internazionali.

Profilazione degli utenti, controllo degli accessi, segregation of duty, audit log, privacy e modalità di autenticazione sono alcuni degli aspetti e delle funzionalità del software Piteco che vengono curati con la massima attenzione durante l'implementazione delle soluzioni as a service.