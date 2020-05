Swiss Re, la richiesta di risarcimenti da coronavirus piega i risultati trimestrali Tra gennaio e marzo il gruppo ha registrato una perdita netta di 225 milioni di dollar, contro un utile netto di 429 milioni di dollari nello stesso periodo del 2019 di Lino Terlizzi

Swiss Re, gruppo elvetico che è tra i leader mondiali nelle riassicurazioni, ha subìto chiaramente l'effetto coronavirus nel primo trimestre di quest'anno. Tra gennaio e marzo il gruppo rossocrociato ha registrato una perdita netta di 225 milioni di dollari (207 milioni di euro), contro un utile netto di 429 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso.



Una parte degli analisti si attendeva anche qualcosa di peggio in termini di redditività trimestrale. Tuttavia restano il peso specifico della perdita e soprattutto l'incertezza, sempre per via del virus, sulle prospettive per i prossimi mesi.

Il gruppo ha dovuto accantonare nel primo trimestre una cifra ante imposte pari a 476 milioni di dollari, per affrontare le richieste di risarcimenti per eventi annullati o rimandati a causa della pandemia.

Inoltre, sui risultati trimestrali ha inciso anche una rettifica sul valore delle azioni della compagnia assicurativa britannica Phoenix, a cui Swiss Re ha ceduto ReAssure, con un pagamento in parte in titoli azionari.



A livello di premi netti e commissioni, il gruppo Swiss Re nel trimestre ha registrato una cifra di 9,5 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto agli 8,9 miliardi di dodici mesi prima. L'incremento c'è stato grazie ai rami Danni e Vita, mentre i rami Corporate Solutions (Corso) e Life Capital hanno registrato flessioni nei premi netti.