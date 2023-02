Swisscom, fuga di dati prima del Cda. Sconcerto, ma la Borsa gradisce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Swisscom, gruppo delle telecomunicazioni controllato al 51% dalla Confederazione elvetica e quotato alla Borsa di Zurigo, ha reso note per errore alcune cifre dei suoi conti annuali 2022, prima dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione. Sul sito internet di Swisscom i dati sono rimasti visibili per diverse ore. Lo ha confermato ufficialmente con un comunicato lo stesso gruppo svizzero, aggiungendo il rammarico per quanto successo e la notizia dell'avvio di un’indagine interna sul caso.



Uno scivolone, questo di Swisscom, che certo non poteva passare inosservato, visto che si tratta di un gruppo di grandi dimensioni, quotato in Borsa e inoltre attivo proprio nelle telecomunicazioni, quindi anche nella gestione del passaggio di dati. Le informazioni provvisorie uscite sul sito del gruppo riguardano il fatturato e l’Ebitda (utile prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti).

Un portavoce del gruppo elvetico, di cui fa parte dal 2013 l’italiana Fastweb, ha confermato che si tratta di cifre autentiche, anche se non definitive. Secondo i dati apparsi per errore, il gruppo rossocrociato delle telecomunicazioni ha registrato l’anno scorso un fatturato di 11,11 miliardi di franchi (circa la stessa cifra in euro), in lieve calo (-0,6%) rispetto al 2021. Il risultato operativo Ebitda per il 2022 è stato di 4,41 miliardi, pure con una leggera flessione (-1,6%) in rapporto all'anno precedente.

I risultati ufficiali e confermati dal consiglio di amministrazione saranno pubblicati come previsto la settimana prossima, per l'esattezza giovedì 9 febbraio. Nonostante lo sconcerto suscitato da questo episodio di fuga di notizie, a Zurigo il titolo Swisscom all'inizio delle contrattazioni è andato al rialzo, per circa l'1%. Le cifre apparse superano infatti leggermente le attese prevalenti tra gli analisti della piazza elvetica e tanto è bastato per far salire l'azione.

Il titolo Swisscom è uno dei venti che compongono il maggior listino svizzero, lo Swiss Market Index (Smi). Si tratta di un titolo sostanzialmente difensivo, che ha chiuso il 2022 limitando i danni, con un ribasso annuo di circa l'1%. Ai livelli attuali l'azione Swisscom è in positivo per circa il 2% rispetto a dodici mesi fa.