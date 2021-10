Sws entra in Systra: nasce un leader europeo nell’ingegneria delle gallerie

2' di lettura

Sws, società specializzata nella progettazione di gallerie e opere sotterranee, entra a far parte di Systra, gruppo mondiale d’ingegneria e di consulenza specializzato nei trasporti pubblici e nelle soluzioni di mobilità con sede a Parigi. Sws e il suo staff di 240 persone dislocate in Italia (Trento, Torino e Roma) e all’estero, diventano Systra Sws, filiale italiana del gruppo Systra.La fusione dei due gruppi, grazie alla leadership di Systra nelle soluzioni globali per il settore dei trasporti pubblici e della mobilità e alle competenze di Sws nella progettazione di gallerie, porta alla nascita di un campione europeo nelle infrastrutture complesse capace di offrire un’ampia gamma di servizi per privati, operatori e appaltatori.

Unendo le loro forze, Sws e Systra creano un’offerta unica, che si inserisce in un mercato europeo delle infrastrutture in piena crescita. L’Unione europea investe, infatti, per sostenere gli Stati membri nei loro progetti di modernizzazione e sviluppo delle infrastrutture, come le gallerie e le opere sotterranee, che contribuiscono alla creazione di un’Europa senza frontiere sempre più interconnessa.

Systra, attore di riferimento nel campo delle soluzioni destinate ai trasporti, arricchisce quindi il suo portafoglio di competenze e accelera la sua crescita. Questa acquisizione consente inoltre al gruppo di ampliare la sua presenza in Italia, un mercato fondamentale in cui è opera da 20 anni e di accedere a nuovi mercati, in particolare in Europa, dove Sws ha acquisito una solida reputazione presso i suoi clienti.

Commenta Paolo Mazzalai, presidente di Systra Sws: «Molti ingegneri delle due aziende hanno già collaborato in passato e so che condividiamo lo stesso approccio di eccellenza tecnica. L’unione fa la forza e i nostri team offriranno competenze eccezionali ai clienti, garantendo il successo dei loro progetti e la volontà costante di restare tecnologicamente all’avanguardia». Jean-Charles Vollery, Chief Operating Officer di Systra, aggiunge: «Systra Sws diventerà un punto di riferimento per il nostro centro mondiale d’eccellenza nell’ingegneria di ponti e gallerie. La nostra missione è di fornire un servizio su scala mondiale, mobilitando i migliori esperti del gruppo in tutto il mondo».