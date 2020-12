Sym Symphony ST

La Casa taiwanese ha annunciato con largo anticipo tutte le sue novità per il 2021, tra le quali spicca il Symphony ST, il suo modello più venduto in Italia: il ruote alte ha un look sportivo e sfoggia luci a led, un display completamente digitale, la presa Usb, sospensioni posteriori regolabili e un sottosella molto spazioso (vi entrano due caschi). Omologato Euro 5, il Symphony my21 è disponibile nelle cilindrate 200 raffreddato ad aria, 125 con raffreddamento a liquido e nella versione 50.