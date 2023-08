Symbola, Luiss, Unioncamere: un premio per dieci tesi all’insegna della sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un premio per dieci tesi all’insegna della sostenibilità. Fondazione Symbola, Università Luiss Guido Carli e Unioncamere hanno deciso di premiare dieci tesi universitarie provenienti da tutte le discipline, sia umanistiche che scientifiche, che abbiano forti e originali riferimenti al principio della sostenibilità. La transizione verde è infatti un processo sistemico che interessa tutti i saperi, per questo è necessario promuovere tra i giovani la consapevolezza e l’interesse attorno a temi che entreranno nel corredo culturale di tutti.

A settembre il bando

Il progetto prenderà il via a settembre con la pubblicazione di un bando aperto alle tesi di tutti gli studenti italiani delle lauree magistrali e a ciclo unico relative agli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 (già presentate al momento della candidatura). L’iniziativa ha il patrocinio della Conferenza dei Rettori (Crui), ha come sponsor Deloitte Climate & Sustainability e si avvale della collaborazione di AlmaLaurea e della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus).

Il comitato scientifico

A scegliere i vincitori sarà un comitato scientifico guidato da Stefano Zamagni e Paola Severino: il primo docente di Economia politica all'Università di Bologna, la seconda presidente della Luiss School of Law. Accanto alla Luiss hanno finora aderito a questa prima edizione la Federico II di Napoli, Tor Vergata, La Sapienza, la Ca' Foscari di Venezia, la Bocconi, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, i Politecnici di Milano, Torino e delle Marche, il Sant'Anna di Pisa, l'Universitas Mercatorum, le Università di Cagliari, Teramo, Camerino e Catania. Sono attesi nuovi ingressi secondo lo spirito dei promotori rivolto ad allargare quanto più possibile l'area dell'adesione e della condivisione.

Premi in denaro e in tirocini

I vincitori riceveranno premi in denaro e tirocini presso primarie imprese italiane che avranno interesse e piacere a ricevere il contributo di laureati in grado di contaminare positivamente un ambiente aziendale sempre più rivolto a inglobare i valori dell'apertura e dell'inclusività come viatici di un nuovo modo d'intendere l'attività economica.

Partecipanti da varie aree, dalla matematica all’economia

Potranno partecipare alla selezione lavori provenienti da dieci aree tematiche come matematica, fisica e informatica; chimica e biologia; scienze della terra; medicina; agraria e veterinaria; ingegneria civile ed architettura; ingegneria industriale e dell’informazione; scienze dell’antichità, letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; scienze giuridiche, politiche e sociali; economia e statistica.