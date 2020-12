BMW Pick-Up & Delivery, la sicurezza e la comodità fanno strada Manutenzione più semplice: la casa tedesca ha lanciato una collaborazione con alcune società di leasing per rafforzare il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio della vostra auto

Manutenzione più semplice: la casa tedesca ha lanciato una collaborazione con alcune società di leasing per rafforzare il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio della vostra auto

Nell'acquisto di un'automobile c'è un prima e un dopo. Non basta assicurare le qualità di un modello, le caratteristiche di una serie, il vantaggio degli optional, l'esperienza di guida. Occorre garantire anche innovazione e semplificazione nella qualità della vita quotidiana del cliente anche a motore spento, per tutti gli aspetti che accompagnano l'uso dell'auto.

È per questo che, con BMW Group, digitalizzazione e personalizzazione assistono il cliente anche nella manutenzione del veicolo. Perché la qualità dei servizi post-vendita è la vera cartina di tornasole, nell'offerta di un'azienda. BMW Group ricerca la soddisfazione non soltanto al volante, ma anche negli aspetti di cura e tutela dell'auto.

Soprattutto oggi, nella fase della pandemia, i servizi di assistenza debbono essere puntuali, efficienti e sicuri, per consentire al cliente di non perdere tempo e di accedere in piena tranquillità a uffici e officine. Perché gli interventi periodici vanno fatti anche in questa fase: sono indispensabili per mantenere, nel tempo, sia la funzionalità di una vettura che il suo valore. E la sua sicurezza: perché per BMW Group la sicurezza è cultura. Si possono progettare e costruire le auto più belle, veloci, innovative: ma, se non sono sicure, perdono la maggior parte del loro fascino. E la manutenzione è lo strumento per conservare anche la loro sicurezza.

Si tratta di operazioni che richiedono un impegno per l'automobilista, lo sappiamo: e a quell'impegno BMW Group risponde con la massima attenzione nei suoi servizi After Sales, per rispondere a tutte le esigenze e desideri.

Le prestazioni post-vendita non sono tutte uguali. Per questo la casa automobilistica tedesca pone ancora di più l'accento oggi sui servizi a distanza e sulla semplificazione, per evitare gli spostamenti non necessari. Se fino a poco tempo fa occorreva chiamare il centro autorizzato negli orari di apertura per fissare un appuntamento per l'intervento, oggi la manutenzione delle vetture di Bayerische Motoren Werke è completamente digitalizzata. Grazie al servizio Service Check-in, infatti, basta collegarsi al portale dedicato (www.appuntamento-online.bmw.it e www.appuntamento-online.mini.it) per scegliere il tipo di operazione da effettuare, il giorno, l'ora e anche il Consulente Service che si preferisce. Perché la relazione anche personale con il cliente per BMW Group è sempre importante, e deve integrare l'efficienza tecnologia. I clienti non sono mai soli. E ascoltare i clienti insegna sempre qualcosa: servizi a distanza, ma vicini agli interessi delle persone.

La protezione delle persone e il risparmio di tempo vanno anche oltre con Pick-Up & Delivery, che consente di prenotare il ritiro e la consegna della propria auto direttamente a casa, oppure presso un indirizzo indicato. Sarà poi il servizio a occuparsi di tutto e a fornire al cliente tutte le informazioni utili.

Una comodità in più, che mette al primo posto le esigenze del cliente, grazie anche alla collaborazione con alcune società di leasing. Tale collaborazione contempla la possibilità (che può essere esclusivamente erogata da parte delle leasing company) di offrire gratuitamente il servizio fino al 28 febbraio 2021 in collaborazione con i Centri BMW /MINI Service aderenti all'iniziativa in Italia. Il servizio sarà erogato

tramite voucher personale (a discrezione delle leasing companies stesse) fino a esaurimento e compatibilmente con le disponibilità di calendario dei Centri BMW/MINI Service aderenti all'iniziativa in tutta Italia a fronte di interventi di manutenzione.

In questa delicata fase, un servizio come Pick Up & Delivery è anche l'espressione di una sensibilità per chi opera in smart working, e deve quindi deve gestire il proprio tempo in maniera diversa rispetto a prima. Anche chi fornisce servizi deve essere agile, e la scelta del BMW Group consente di garantire un'assistenza intelligente, flessibile e su misura a chi non può perdere molto tempo.

Pick Up & Delivery è anche una formula che assicura attenzione e protezione per i propri dipendenti, siano essi della società di noleggio, delle aziende clienti o degli stessi concessionari, limitando il contatto fisico e consentendo la gestione in remoto, virtuale, delle attività legate alla vettura tramite i servizi digitali. In questo modo, insieme, possiamo affrontare meglio i disagi del momento. E anche migliorare ulteriormente la tua esperienza BMW.

bmw.it/pickup&delivery-noleggio



