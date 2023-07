T. Mariotti consegna la nave extralusso per crociere estreme

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seabourn, la compagnia del gruppo Carnival specializzata in crociere ultra-luxury, ha preso in consegna la sua seconda nave expedition, Seabourn Pursuit. A consegnare la nave il cantiere genovese T. Mariotti che in questo modo porta a compimento anche la commessa per la seconda nave da spedizione extralusso della compagnia (in precedenza aveva costruito la Seabourn Venture).



La Pursuit ha detto Natalya Leahy, presidente di Seabourn, «offre il meglio di due mondi: il lusso e l’eleganza che ci contraddistinguono e il mondo dell’esplorazione e dell’avventura. La nave è stata progettata magistralmente per ospiti che sono alla ricerca di esperienze fuori dal comune».

Nuova ammiraglia

Un anno dopo la consegna della Venture, ha affermato Marco Ghiglione, ad di Mariotti, «siamo felici di aver completato e consegnato la sorella: Seabourn Pursuit, che offre la stessa lussuosa esperienza “da yacht” che i viaggiatori si aspettano da Seabourn, arricchita da un hardware e delle attrezzature uniche che consentono alla compagnia di offrire la più ampia gamma di attività “expedition” guidate da un esperto team di 24 persone tra scienziati, studiosi, e naturalisti».

La Seabourn Pursuit è stata progettata e costruita per ambienti diversi secondo gli standard Polar Class ed è dotata di hardware e tecnologie all’avanguardia per poter navigare in ogni angolo del mondo. Seabourn Pursuit ha quasi 2.800 metri quadrati di spazio sui ponti e di rifiniture speciali in ogni suo angolo: tra queste, aree interne ed esterne per gli ospiti con una vista a quasi 270 gradi e una telecamera montata sull’albero del Constellation lounge, in grado di trasmettere immagini fino a 5 miglia di distanza sui monitor situati in tutta la nave

Lusso e cucina

In aggiunta, la nave, come le altre navi della flotta Seabourn, offre otto punti di ristoro che servono cucina gourmet e lussuose sistemazioni in suite, tra cui una coppia di suite Wintergarden a due livelli.