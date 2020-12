Tabacco, come difendere la salute senza mandare in fumo il gettito fiscale A un ragionato incremento della tassazione sui prodotti senza combustione, dovrà corrispondere un incremento almeno uguale della tassazione sulle sigarette di Massimo Paradiso

A un ragionato incremento della tassazione sui prodotti senza combustione, dovrà corrispondere un incremento almeno uguale della tassazione sulle sigarette

Il fisco questa volta sembra essere sulla strada buona. Almeno riguardo la tassazione delle sigarette: il gettito dei primi nove mesi dell'anno risulta in moderato aumento, di 40 milioni. Un dato che pare conciliarsi con la tutela della salute. Dal momento che, come riportato nel libro blu 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il volume di vendita delle sigarette è diminuito in un triennio di circa il 7%. Lo stesso rapporto attribuisce la riduzione alle campagne di sensibilizzazione sugli effetti nocivi del fumo ed alla sostituzione delle sigarette principalmente con i prodotti del tabacco riscaldato.

Ma è opportuno osservare che questo è anche, non secondariamente, l'effetto prodotto dal progressivo incremento della parte specifica dell'accisa gravante sulle sigarette; pure coinciso con l'introduzione per il tabacco riscaldato di un'accisa specifica pari al 25% di quella sulle sigarette, prossima alla media europea. Con ciò è stata finalmente sovvertita l'inerzia storica che faceva prevalere gli interventi sulla parte ad valorem dell'accisa, ossia la tassazione proporzionale al prezzo di vendita.

È bene ricordare che l'accisa specifica, come ripetutamente sostenuto dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, sia la modalità di tassazione più appropriata per ridurre il consumo di sigarette poiché lega il prelievo alle quantità consumate e non ai prezzi. Oltretutto consentendo una coerente conciliazione tra l'obiettivo di garantire gettito per l'erario e l'obiettivo di tutela della salute: il gettito complessivo proveniente dai tabacchi lavorati nel 2019 (circa 13,9 miliardi) è rimasto sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti, sebbene significativa sia stata la riduzione del consumo. Ed il fatto che in Europa sia generalmente applicata l'accisa specifica per la tassazione del tabacco riscaldato così come per le sigarette è segno che – anche in vista della revisione della Direttiva Accise nel 2021 - si stia attuando una implicita armonizzazione del disegno di tassazione di tutti i prodotti del tabacco. Ma con una differenziazione nelle aliquote sulla base di principi riferibili alle specifiche caratteristiche, modalità di consumo, classificazione doganale dei prodotti e non da ultimo alla crescente letteratura scientifica internazionale che rileva la minore tossicità del tabacco riscaldato rispetto alle sigarette.

Lungo questo percorso occorrerà proseguire con una graduale variazione dell'accisa specifica sull'intero settore dei tabacchi, che deve continuare a disincentivare il consumo di sigarette, mantenendo un ragionato differenziale di prezzo con tutti i prodotti innovativi. Ciò, senza lasciarsi condizionare da speciose argomentazioni riguardo l'opportunità di avvicinare significativamente il livello di incidenza fiscale tra le sigarette e gli altri prodotti. Questi argomenti, che avevano attratto l'attenzione mediatica a metà di questo anno, sono nuovamente riemersi a proposito del tabacco riscaldato mentre Governo e Parlamento discutono di legge di Bilancio. I fini sarebbero apparentemente lodevoli: favorire l'erario e magari sostenere la spesa sanitaria ai tempi del Covid. Il che però manifesta una forse imprevista eterogenesi dei fini, sia sanitari sia erariali.

Riguardo il gettito, sembra ripetersi una certa abitudine politica, priva di valore scientifico, a considerare che aumenti di prezzo dei tabacchi in genere, per mezzo di interventi fiscali, non abbiano significativa conseguenza sui consumi: che invece generalmente hanno per le sigarette, ed evidentemente hanno anche per il tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche, prodotti sostitutivi delle stesse sigarette. Cosicché, vale per tutti questi prodotti che all'aumentare del prezzo i consumatori reagiscano riducendone il consumo, associandolo o sostituendolo con quello del prodotto meno costoso.