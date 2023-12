Tabacco, cresce il contrabbando in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una su dieci sigarette fumate all’interno dei confini Ue è illegale, una montagna di 35,8 miliardi di “bionde”, che penetrano dal Nord e dall’Est Europa, incuranti del conflitto in Ucraina, o da rotte che si incrociano in Italia provenienti da Nord Africa, Balcani, Medio Oriente e Asia Centrale. La Banca Mondiale stima che il contrabbando valga globalmente tra i 40 e i 50 miliardi di dollari l’anno.

L’ultimo rapporto Kpmg sul consumo illecito conferma che l’aumento di produzione e distribuzione di sigarette contraffatte, all’interno dei confini dell’Ue, ha sottratto ai governi 11,3 miliardi di euro di entrate fiscali (+8,5% sul 2021) concentrandosi soprattutto nei paesi in cui politiche fiscali aggressive, approcci proibizionisti e scarsa deterrenza non fanno altro che spingere i consumatori verso il mercato nero.



Il fenomeno, infatti, è più evidente in paesi come la Francia che si fuma il 32,4% del totale delle sigarette illegali mentre l’Italia si afferma come best practice con una quota di illecito stabile al 2,3% del consumo nazionale (dati del Rapporto di Logista Italia sulla distribuzione di prodotti da fumo e da inalazione).

A conti fatti, però, quelle 2 sigarette illegali su 100 fumate in Italia, corrispondono a oltre 280 milioni di euro che, anziché essere incamerati dall’erario, finiscono nella disponibilità delle mafie transnazionali. Insomma, non ci sono margini per sottovalutare il problema anche perché l’Italia è il primo produttore di tabacco greggio nella Ue e 17° nel mondo: 45.000 tonnellate annue per un mercato dei prodotti del tabacco che vale 20 miliardi di euro, entrate fiscali che superano i 14,5 miliardi e circa 50.000 lavoratori impiegati.

Si tratta di dati ricavati dal 2° “Rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E-cig”, realizzato da Eurispes, in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia, che si sofferma sulla capacità adattativa dei trafficanti. Ne è prova lo smantellamento, dal 2021 a oggi, di oltre 70 fabbriche clandestine all’interno dei confini Ue, tra Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, paesi baltici e Italia.



Contraffazione e contrabbando, in assenza di un approccio normativo differenziato rispetto alle alternative alle sigarette, non risparmiano nemmeno le E-cig, un mercato in crescita che solo nel 2023 ha fatturato in Europa 10 miliardi di euro, il 42% del totale globale.

Non è solo un problema di legalità o distorsione della concorrenza. È anche un problema di salute pubblica poiché la contraffazione ignora gli standard qualitativi stabiliti per il mercato legale a tutela dei consumatori.

Il rapporto Eurispes è stato elaborato dal Tavolo MACISTE (Monitoraggio Agromafie Contrasto Illeciti Settore Tabacchi E-cig) che coinvolge Forze dell’Ordine, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Nazionale Antimafia, ministeri competenti ed esperti del Comitato scientifico della Fondazione Agromafie nella mappatura del fenomeno e nell’aggiornamento delle politiche di contrasto.



La collaborazione pubblico-privato e un monitoraggio costante sono condizioni essenziali. Se in Italia l’illecito è un quinto rispetto alla media europea si deve all’intervento costante delle forze dell’ordine. Un secondo fattore è un quadro regolatorio fiscale che sostiene il commercio legale. Inoltre, i prodotti innovativi del tabacco (il 20% del mercato) sono più difficilmente falsificabili e importabili in maniera illecita.

In questo quadro diventa cruciale la tracciabilità del prodotto: nel 2011 Philip Morris ha deciso di integrarsi verticalmente, ossia di acquistare tabacco direttamente dai produttori senza nessuna intermediazione. Attraverso il coinvolgimento di Coldiretti è stata così realizzata una best practice, anche per il resto della filiera e d’Europa, che assicura una tracciabilità end-to-end, capillare, dal campo fino alla manifattura, a protezione dei consumatori e di una filiera tutta Made in Italy.