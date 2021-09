Tablet, computer e schermi, ripartono scuola e università. La guida

3' di lettura

Ritorno a scuola, c’è una soluzione perfetta per non farsi trovare impreparati? Non esiste un unicum, perché un conto è studiare architettura ed aver bisogno dell'autocad, un altro è potersi accontentare (come alle medie) di una macchina con una dotazione tecnica decisamente meno importante. Per chi non ha un budget di spesa illimitato le opzioni non mancano ma occorre orientarsi in modo mirato fra le caratteristiche tecniche del dispositivo, dall'autonomia della batteria alla presenza di una webcam con buona risoluzione, dalla versatilità d'uso alle prestazioni/funzionalità necessarie per ascoltare musica, vedere film in streaming o dilettarsi con i videogame. La scelta fra desktop o portatile, a meno di particolari esigenze in ambito grafico e video, vede prevalere la seconda opzione, proprio per la maggiore trasportabilità del notebook fra una stanza all'altra o da scuola a casa. Il pc fisso, a sua volta, rimane una valida opzione nei casi in cui c'è bisogno di schermi grandi e di maggiori capacità per gestire le lezioni in streaming (scegliendo in tal caso in autonomia la webcam da piazzare sopra il monitor).

Parlando di notebook, è buona cosa trovare il giusto compromesso fra potenza di elaborazione e costi a livello di dotazione hardware: in generale servono almeno 8 Gbyte di memoria Ram e un processore di nuova generazione (gli Intel core i5 o i7 o gli Amd Ryzen 3 o 5, per esempio) per garantirsi la giusta velocità, un'unità di archiviazione Ssd (dischi allo stato solido) da almeno 256 Gbyte, una batteria con autonomia di 5/6 ore. Quanto allo schermo, andare sotto i 14 pollici potrebbe essere controproducente per chi al pc ci deve stare diverse ore ogni giorno. Gli ultrabook e gli ibridi 2 in 1 con display dagli 11 ai 13,3 pollici sono leggerissimi, belli da vedere e decisamene più versatili, ma costano ben più (abbondantemente oltre i mille euro per i modelli top) dei 400/500 euro necessari per un portatile di fascia media da 15 pollici. Una strada percorribile e “low cost” è quella dei Chromebook, computer efficienti e facili da usare installando a bordo software e applicazioni targate Google. Un'altra opzione a disposizione per spendere poco è quella di affidarsi ai pc ricondizionati: permettono di risparmiare dal 20% al 60% sul prezzo originale e di norma garantiscono prestazioni adeguate sui componenti ripristinati (batteria, memoria interna, alimentatore e porte).

Loading...

Un device che spesso non manca nel bagaglio tech dello studente è il tablet. La raccomandazione di base per l'acquisto è quella di cercare un prodotto che sia innanzitutto prestante, e quindi in grado di garantire una buona fluidità in tutti i contesti, dalla riproduzione di contenuti multimediali alla navigazione online. Puntando sugli iPad (il modello Pro è perfetto per prendere appunti, elaborare immagini e gestire fogli excel anche di grandi dimensioni) non si sbaglia, mentre per le tavolette Android (il Mediapad T5 di Huawei, i Galaxy Tab S6 Lite e Tab A7 di Samsung e il Tab P11 di Lenovo sono solo alcuni dei possibili esempi) occorre fare un po’ più di attenzione per trovare il prodotto con una buona durata della batteria e funzionalità secondarie come l'input del pennino. Chi frequenta una scuola superiore, e in particolare un indirizzo tecnico-informatico in cui il computer è parte integrante di molte lezioni, l'ideale sarebbe abbinare al computer fisso di casa un portatile di fascia medio alta, per cui si spendono dagli 800 euro in su. Per gli studenti universitari, che spesso e volentieri studiano fuori casa, fuori sede o in un'aula di un campus, la parola d'ordine è infine leggerezza e potenza. Niente pc fissi, di conseguenza, ma portatili in grado di combinare usabilità e prestazioni, peculiarità proprie di evergreen come il MacBook Air o di illustri sfidanti come la linea Surface Laptop di Microsoft, i Think Pad X1 di Lenovo o i Galaxy Book Pro 360, ennesimo esempio di come il concetto di ecosistema (con la funzione Second Screen è possibile espandere la schermata desktop collegandosi a un tablet Galaxy) stia diventando sempre più familiare anche nei personal computer.