Tages si fonde con Investcorp, nasce un gigante da 6 miliardi di $ Siglat l’accordo per una joint venture paritetica di Carlo Festa

(REUTERS)

3' di lettura

Mega-accordo nel settore degli investimenti alternativi. Investcorp, leader mondiale nella gestione di prodotti di investimento alternativi, e Tages Group, tra le più importanti società europee di gestione di asset alternativi, hanno finalizzato un accordo per la creazione di una joint venture paritetica attraverso la fusione delle attività di Investcorp Absolute Return Investments e di Tages Capital LLP, la controllata di Tages specializzata nella gestione di prodotti e soluzioni alternativi a rendimento assoluto.



Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore, la JV Investcorp-Tages metterà a frutto l'esperienza nell'attività di investimento e la complementarietà dei business di Tages Capital e di Investcorp Absolute Return Investments creando, grazie ad un unico team, una società di gestione multimanager leader a livello mondiale nel settore degli investimenti absolute return, con oltre 6 miliardi di dollari di attivi in gestione e un ampio spettro di soluzioni di investimento tra cui la gestione di portafogli personalizzati e i fondi di seeding.



«Questa combinazione - indica Rishi Kapoor, Co-Chief Executive Officer di Investcorp- sottolinea l'impegno di Investcorp a continuare a offrire alla nostra base di investitori una ampia gamma di soluzioni in tutto il mondo. La JV sarà posizionata in modo ottimale per accelerare la crescita grazie alla presenza geografica estesa su tre continenti, con professionisti di grande talento ed economie di scala. Le nostre attività sono altamente complementari e le due società condividono valori simili, tra cui una cultura di centralità dei clienti e di allineamento degli interessi».



«Tages e Investcorp - spiega Panfilo Tarantelli, CEO e socio fondatore di Tages - sono partner ideali con un'esperienza consolidata nella creazione di valore per i propri investitori e con una cultura di eccellenza. Siamo fiduciosi che combinando le nostre forze, accelereremo la nostra traiettoria di crescita. La disponibilità di risorse aggiuntive, una piattaforma globale e l'accesso a molteplici fonti di capitale aumenteranno la nostra capacità di offrire soluzioni con rendimenti decorrelati per far fronte all'estrema volatilità attuale dei mercati e rispondere adeguatamente alle sfide del futuro scenario post-Covid».

Secondo i termini della partnership, Tages e Investcorp deterranno ciascuna una partecipazione del 50% nella jv con una governance paritetica. La jv sarà guidata dall'attuale management: Salvatore Cordaro, socio fondatore e CIO di Tages Capital, e Lionel Erdely, Head e CIO dell'attività ARI di Investcorp.



Tra i vantaggi dell'operazione c'è da sottolineare che la combinazione delle attività delle due società potrà contare su un'ampia gamma di soluzioni di investimento, che include sia portafogli multimanager (nei settori degli investimenti alternativi liquidi, del private debt e dell'impact investing) che soluzioni single manager innovative nel mondo hedge (incluse attività di seeding/acceleration, alternative risk premia, strategie sistematiche, portafogli tematici e fondi Ucits alternativi). La jv beneficerà delle politiche e delle iniziative ESG sviluppate da entrambe le società, per rafforzare, attraverso il lancio di nuovi prodotti, il suo focus sugli investimenti sostenibili ad impatto sociale e ambientale. Le attività ARI e Tages Capital non hanno inoltre sovrapposizioni nella clientela e la joint venture fornisce un'opportunità ideale per la nuova realtà di rafforzare le relazioni attraverso prodotti e aree geografiche complementari, con una base clienti distribuita in modo uniforme nei mercati principali, tra cui Nord America (37%), Europa (25%), Asia (20%) e Medio Oriente (18%). Il top management sarà supportato da uno dei team di investimento tra i più competenti ed esperti a livello globale.

Il team di investimento post fusione sarà composto da 18 professionisti di grande esperienza nel settore. Le dimensioni e l'esperienza del team permetteranno alla JV di competere in modo più efficace sul mercato e rispondere al meglio alle esigenze degli investitori globali più sofisticati. Tages Capital e l'attività di ARI vantano entrambi un importante track record nel fornire early capital ai gestori operanti nel settore degli investimenti a ritorno assoluto. Investcorp e Tages sono convinte che questa fusione possa creare uno dei leader globali nel settore del seeding di manager di talento, con la capacità di individuare ed investire in gestori emergenti operanti su strategie, stili d'investimento e geografie diverse.