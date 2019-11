Tagli alla coesione nel bilancio Ue, cresce il contributo nazionale italiano Il buco lasciato da Brexit costringerà i 27 a versare di più e a ridimensionare le poste di bilancio destinate ad alcuni settori, come agricoltura e coesione di Beda Romano

BRUXELLES (Dal nostro corrispondente) - È una partita ancora incertissima quella relativa al prossimo bilancio comunitario 2021-2027. Il negoziato tra i governi è iniziato, ma è verosimile che entrerà nel vivo con l’entrata in funzione della prossima Commissione europea. Intanto Bruxelles ha deciso di pubblicare i dettagli della proposta di bilancio presentata nel maggio scorso. Complice anche la prossima uscita dell’Unione europea del Regno Unito, t utti i Paesi sarebbero chiamati a un aumento del proprio contributo, anche l’Italia.

I numeri della proposta

Parlando ieri durante una conferenza stampa qui a Bruxelles, il direttore generale responsabile del bilancio della Commissione europea Gert-Jan Koopman ha voluto chiarire la posta in gioco. La proposta comunitaria prevede spese per il prossimo settennato pari all’1,11% del reddito nazionale lordo (Rnl), in calo rispetto al bilancio che si chiuderà nel 2020 (1,16% del reddito nazionale lordo). La media dei contributi nazionali passerà dallo 0,81 del Rnl nel 2020 a 28 allo 0,91% del Rnl nel 2027 a 27.

Effetto Brexit

Nei fatti, la Commissione europea è stata chiamata ad affrontare il buco di bilancio britannico; a rivedere nuove priorità di spese ed investimenti; ad abolire gradualmente gli sconti di bilancio (i cosiddetti rebates), in un contesto generale di maggiore controllo della spesa richiesto dai Paesi più ricchi, ossia i contributori netti nel bilancio comunitario. A fare le spese dei tagli sono l’agricoltura e la coesione, a favore delle nuove priorità (migrazione, sicurezza, ricerca, innovazione).

«Abbiamo proposto ai governi di compensare il buco britannico con tagli alla spesa e un incremento dei contributi nazionali, tenuto conto della necessità di aumentare la spesa nelle nuove priorità», ha riassunto il direttore generale Coopman. Vi è una chiara modifica della struttura del bilancio: la quota dedicata all’agricoltura dovrebbe scendere dal 46% al 29%, quella dedicata alla coesione dovrebbe diminuire dal 33% al 29%; in entrambi i casi rispetto al 2000-2006. In forte aumento i programmi dedicati alle nuove priorità.

L’aumento dei contributi nazionali

I dati pubblicati ieri dalla Commissione europea mostrano che la proposta prevede un aumento dei contributi nazionali per tutti i Paesi membri. Il contributo italiano (paese pagatore netto) aumenterebbe in media dallo 0,85% nel 2014-2020, allo 0,87% del reddito nazionale lordo nel 2021-2027. In assoluto, il contributo annuale in base ai prezzi 2018 passerebbe in media da 14,91 miliardi di euro a 15,27 miliardi di euro. La differenza - ancora provvisoria, tutta legata tra le altre cose al consuntivo del periodo settennale ancora in corso - potrebbe rivelarsi minore.