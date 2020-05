Tagli dei costi/Sconti in arrivo sulle bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 verrà ridotta la quota fissa delle bollette elettriche per le piccole attività commerciali (e produttive). Nei fatti si tratta di una diminuzione che interesserà le voci riguardanti «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema». L’agevolazione per essere operativa necessita del via libera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).