Tagli di posti e valutazioni in flessione: il fintech di fronte alla prima crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

A sorpresa Klarna ha annunciato una riduzione del 10 per cento dei dipendenti a livello globale. Per di più lo ha fatto in maniera molto “tradizionale”, non certo “friendly” come vorrebbe essere con i propri clienti a cui promette un servizio flessibile e personalizzato.



Il Ceo del colosso svedese del “buy now pay later” ha utilizzato un videomessaggiopreregistrato per informare i dipendenti del gruppo che 700 di loro sarebbero stati lasciati a casa.

Klarna è solo l'ultima fintech...