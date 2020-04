Calcio, dal tagli ai ricavi tv ai rischi sanitari: il vicolo cieco della Serie A Dietro la facciata dell’unanimità dei club la ripresa della Serie A resta un’incognita e in attesa di una schiarita sul fronte sanitario i broadcaster chiedono sconti sui proventi tv della prossima stagione di Marco Bellinazzo

Nessuno sembra voler davvero prendere una decisione sulla ripresa delle attività calcistiche. Né la Lega Serie A, né il Governo. Tutti sperano che il cerino resti nelle mani dell’altro. E così che il tempo passa e le tappe per un’ipotetica ripartenza del campionato si allungano. Con una scadenza inderogabile però che ora ha fissato la Uefa: entro il 2 agosto prossimo, in un modo o nell’altro, i tornei nazionali andranno conclusi.



Unità di facciata



In realtà, scavando dietro l’unanimità di facciata con cui appena qualche giorno fa i 20 club della massima serie italiana hanno dichiarato di voler proseguire la stagione, sia pure nel rispetto delle prescrizioni che giungeranno dal Governo e dalle autorità sanitarie (un inciso nient’affatto formale) c’è tutto fuorché la volontà granitica di scendere di nuovo in campo. Se potessero la maggior parte delle società staccherebbero subito la spina a questa disgraziata stagione per concentrarsi sulla prossima che si annuncia non certo semplice da gestire. Se ancora non si è detto basta lo si deve alle aspirazioni sportive del presidente della Lazio, Claudio Lotito, deciso a inseguire costi quel che costi il sogno scudetto («ma è indispensabile che l’industria del calcio riparta» è il suo mantra), e soprattutto alle esigenze finanziarie di quasi tutti i club, messi alle corde dalla serrata provocata dalla pandemia di Covid-19. Una chiusura anticipata dell’attuale stagione costerebbe un contenzioso legale con i broadcaster per i diritti tv nazionali e internazionali del valore di circa 350 milioni. Ma questo sarebbe solo l’”antipasto”. Quel che si prospetta infatti è il crollo della principale voce di ricavo (1,4 miliardi all’anno) della Serie A.



Il salvacondotto sanitario

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora potrebbe autorizzare gli allenamenti («ma nulla è scontato», ci ha tenuto a precisare) dopo aver consultato il ministro della salute Roberto Speranza e il comitato tecnico-scientifico. Difficilmente per il 4 maggio – data finale dell’attuale lockdown calcistico - come auspicato da Figc e club. Potrebbe volerci qualche settimana in più (11 o 18 maggio) per la la prima tappa, con una ripresa soft degli allenamenti, e un conseguente slittamento sia della ripresa a pieno regime, con gli allenamenti in gruppo, che del ritorno alle partite ufficiali. Un rinvio che sarebbe utilissimo se portasse a un quadro più nitido sui test sierologici (la cui validazione è attesa per il 29 aprile) e sulla possibilità di effettuare i tamponi nelle strutture private. La ripresa del calcio è «una decisione difficile da prendere, anche perché per questo sport non ci sono condizioni di rischio zero», ha ribadito Gianni Rezza dell’Istituto superiore di sanità.

I costi del protocollo

Intanto il protocollo medico redatto dalla commissione federale guidata da Paolo Zeppilli ha suscitato diverse critiche. In primo luogo perché presenta un impianto applicativo necessariamente rigoroso e per questo costoso. Cosa che di fatto lo rende di proibitiva adozione da parte dei club di Serie B e C. Si parla di costi tra i 50 e gli 80mila euro, al netto di imprevisti che sono sempre dietro l’angolo. A fronte di un costo di oltre un milione di euro peraltro non si avrebbe la certezza di tornare a giocare e per quanto tempo lo si potrebbe fare. Bisogna infatti sottoporre a ripetuti tamponi ed esami sierologici un nucleo di 35/40 persone e ad approfondite verifiche cliniche per l’idoneità i soggetti già colpiti dal contagio. Inoltre, per chi non ha un centro sportivo con foresteria annessa si tratta di requisire e blindare strutture residenziali per almeno tre settimane. I calciatori, come sta accadendo in Germania, d’altro canto non sarebbero disposti a stare lontano da casa oltre il periodo di ritiro per la ri-preparazione fisica. E cosa accadrebbe nel caso si scoprisse una positività in corso d’opera? In Lega, i presidenti sono stati parecchio impegnati nel corso delle recenti riunioni a discutere sul piano “sportivo” su come ci si debba regolare qualora il campionato venga nuovamente interrotto con una classifica diversa da quella maturata al momento dello stop. E se la Lazio superasse la Juve? Gli strascichi giudiziari sarebbero certi.