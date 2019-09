Tagliando continuo per le competenze 4.0

«Abbiamo voluto “stressare” il ruolo attivo del lavoratore - aggiunge Taisch - perché credo che oggi sia necessario un cambio di paradigma culturale, che non veda più la formazione solo come un diritto ma anche come un dovere. Spetta al singolo farsi parte attiva di questo processo di apprendimento continuo, anche se naturalmente questo non basta».

Occorre così ad esempio rafforzare la collaborazione tra scuola e impresa, in modo che i curricula in uscita da istituti tecnici e università siano aggiornati e coerenti con le esigenze delle imprese. Che a loro volta devono assegnare ai percorsi di training e formazione una priorità assoluta, in modo da sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla tecnologia.

Ma occorre anche uno sforzo più ampio, a livello nazionale. Prevedendo incentivi, sgravi fiscali e in generale politiche di sostegno. Come ad esempio accade in Georgia, negli Stati Uniti, dove le aziende ottengono un credito fiscale pari al 50% di tutte le spese di formazione sostenute, includendo il costo dei docenti, le attrezzature, la quota di stipendi in proporzione alle ore di formazione.

«Le sfide sono complesse - aggiunge Taisch - ma va detto che rispetto al passato vi sono anche alcuni vantaggi. Ad esempio la disponibilità di strumenti formativi digitali, in grado di raggiungere un maggior numero di persone riducendo i costi, eliminando in molti casi la necessità di una presenza fisica in aula e sfruttando al meglio le piattaforme collaborative come modalità di diffusione delle best practice».

Dal 25 al 27 settembre imprenditori, manager, economisti, rappresentanti di istituzioni e associazioni imprenditoriali da tutto il mondo si confrontano su questi temi, con l’aggiunta di sessioni dedicate ai lavori del futuro, quelli per cui alla luce dei trend tecnologici attuali vi sono le prospettive migliori.