Tagliati 13 milioni dai fondi del 5 per mille. Anche ospedali e scuole premiati dai contribuenti Vale 13 milioni il taglio del contributo del cinque per mille 2018 rispetto alle scelte effettuate dai contribuenti a favore di enti non profit, di ricerca e dei Comuni di Valentina Melis

3' di lettura

È di 13 milioni di euro il taglio dei fondi del cinque per mille dell’Irpef 2018, rispetto agli importi attribuiti dai contribuenti agli enti di volontariato, ricerca, sport dilettantistico e ai Comuni. La conferma arriva al Sole 24 Ore dall’amministrazione finanziaria. L’importo risultante dalle scelte effettuate dai contribuenti per l’anno finanziario 2018 ammontava a più di 513 milioni. Rispetto al tetto fissato per il 5 per mille a 500 milioni di euro, c’è stata dunque una differenza di più di 13 milioni. Di conseguenza, sono state rideterminate proporzionalmente le somme risultanti dalle scelte effettuate, rimodulando gli importi spettanti a 500 milioni di euro.

Dal 2015, infatti, il cinque per mille dell’Irpef è stato stabilizzato, ma con un tetto di spesa annuo di 500 milioni, che sarà in vigore fino alla ripartizione 2019, quindi ancora per un anno. Già per la ripartizione 2017, l’importo risultante dalle scelte dei contribuenti era più elevato per 9 milioni di euro rispetto ai 500 milioni disponibili, ed è stato quindi soggetto a un taglio.

In effetti il numero dei contribuenti che hanno espresso una scelta nel 2018, 16,6 milioni, era esattamente in linea con quello dell’anno precedente, e lasciava dunque presagire che un taglio fosse avvenuto anche nell’ultima ripartizione.

La legge di Bilancio 2020 ha innalzato i fondi disponibili per il cinque per mille: dalla ripartizione 2020 saranno disponibili 510 milioni, che saliranno a 520 milioni nel 2021 e a 525 milioni a partire dal 2022 (legge 160/2019, articolo 1, comma 720).

I beneficiari

Oltre all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, sempre in testa ai beneficiari per importo ricevuto (con 65 milioni) e alla Ong Emergency (11 milioni), tra i beneficiari del 5 per mille 2018 ci sono anche 800 scuole (soprattutto dell’infanzia) e 85 ospedali. Il contributo per gli enti vale complessivamente 495 milioni di euro (a cui si aggiungono 4,5 milioni accantonati per gli enti esclusi). Gli elenchi degli enti di volontariato, ricerca, sport dilettantistico e dei Comuni premiati dai contribuenti con le dichiarazioni dei redditi 2018 - riferite all’anno 2017 - sono stati pubblicati dall’agenzia delle Entrate il 6 aprile.