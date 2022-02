Taglie milionarie Usa su figli e fratello del Chapo. Ma il Messico grida alla lesa maestà

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Chi è l’erede dei narcotraffici del Chapo Guzman, recluso a vita negli Stati Uniti? Ismael Mario Zambada Garcia, detto “el Mayo”? La bella e giovane moglie Emma Coronel Aispuro, fresca di condanna negli Usa oppure uno dei figli che gli tengono il posto in caldo? O il fratello Aureliano, che scalpita da anni? Forse nessuno di loro.

Questo è quanto racconta la quarta e nuova puntata di “Narcovid – Fiumi di denaro per i re della droga ai tempi della pandemia”, da oggi disponibile solo su Apple Podcast. Anche questa puntata è ricca di fatti, storie, ricostruzioni e voci originali che, in questo articolo, si accennano solo.

Loading...

Mai come in questo momento la successione al trono del chapo è una polveriera accesa sotto la sedia di ciascuno dei protagonisti. Reali e presunti. Quelli visibili e quelli che tramano. Un dato è certo: nessuno come El Chapo è più riuscito a gestire il cartello di Sinaloa, per lungo tempo la più grande e potente organizzazione di narcotraffico dell’emisfero occidentale. Come? La ricetta è sempre la stessa: eleggendo politici, uccidendo giornalisti e voci scomode, elargendo briciole di lavoro ai più disagiati e corrompendo forze di polizia e militari per mantenere il predominio sui rivali.

El Chapo venne catturato in Messico nel 2016 ed estradato negli Stati Uniti dove, nel 2019, è stato condannato al carcere a vita. Condanna confermata dalla Corte di appello americana a fine gennaio 2022. Dal 2017 si è scatenata un’ondata di violenza e sangue – mai interrotta – dovuta alle lotte di potere interne al cartello di Sinaloa e agli sforzi di altri gruppi criminali per espandere il proprio potere. Ma se lo Stato messicano sembra stare a guardare, gli Stati Uniti hanno deciso di stroncare questo disordine mortale dando la caccia ai leader storici.

Violenza senza fine

Dal 2017 c’è una lotta di potere interna al clan “Guzman” tra Ismael Zambada Garcia, detto “el Mayo”, e quattro dei 10 figli riconosciuti del Chapo – Joaquín, Ovidio, Iván Archivaldo e Jesús Alfredo – per tutti “los Chapitos”. Sullo sfondo l’ultima moglie, la bella Emma e il fratello del Chapo, Aureliano. Al tirar delle somme el Mayo – che rappresenta la vecchia guardia – e i figli del chapo, lottano per contendersi un regno sterminato, che ogni anno dalla vendita della droga genera per il solo cartello di Sinaloa un valore di circa tre miliardi di dollari.