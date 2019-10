Taglio ai costi con il software condiviso di Antonello Cherchi

La pubblica amministrazione sposa la filosofia del riuso. Almeno in campo tecnologico. La prospettiva è di mettere in rete i software e le applicazioni utilizzate dagli uffici pubblici, così da consentire a chi ne ha bisogno di potervi accedere e utilizzarle. È l’idea dell’open source e, per metterla in pratica, l’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) ha lanciato nei giorni scorsi l’iniziativa di un centro di competenza nazionale ad hoc. Una sorta di cabina di regia per rendere comuni risorse tecnologiche ed esperienze. Un progetto che ha come obiettivo anche forti risparmi, perché la condivisione dei software può innescare significative economie di scala, con un taglio dei costi dai 500 agli 800 milioni di euro l’anno.

La spesa informatica della Pa

La pubblica amministrazione spende all’anno circa 1.600 milioni di euro tra manutenzione, acquisto, realizzazione di software e gestione delle relative licenze. I dati di Siope, il database che permette il monitoraggio dei conti pubblici, ci dicono che nel 2018 le manutenzioni di sistemi e di software sono costate oltre 1.231 milioni; l’acquisto e la realizzazione di software 233 milioni; il noleggio, la locazione e il leasing delle licenze 133 milioni. Spese giustificate anche da un uso “esclusivo” dei programmi utilizzati da ciascuna amministrazione.

Finora, infatti, il principio dell’open source è stato poco praticato all’interno della Pa. Sono soltanto 270 le richieste pervenute ad Agid di riuso di software, su un totale di oltre 20mila amministrazioni.

Il cambio di passo

Il primo atto verso l’adozione sistematica dell’apertura dei codici sorgente dei programmi è stata la pubblicazione da parte di Agid, agli inizi di maggio, delle linee guida che impongono alle pubbliche amministrazioni di utilizzare in via prioritaria software con licenza aperta. Iniziativa che si pone in scia a quanto chiesto dall’Unione europea nel 2016 circa una politica comune di incentivo dell’open source negli uffici pubblici.

Le linee guida dell’Agid si muovono in questa prospettiva e prescrivono alle pubbliche amministrazioni che hanno bisogno di acquistare un nuovo software di guardarsi prima in giro e verificare se non ci siano applicazioni già utilizzate da altri enti che possano fare al caso loro. In seconda battuta, possono rivolgersi al mercato, ma sempre quello delle licenze aperte.