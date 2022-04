Taglio dei costi o addio al gas russo, ecco perché nel breve periodo bisogna scegliere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Taglio del costo delle bollette e indipendenza dalla Russia sono due obiettivi cruciali, ma nel breve termine è difficile conciliarli. Mentre vanno perseguiti entrambi, su binari che alla fine si incontrano, nel lungo periodo. Valutando in caso di emergenza una riduzione dei consumi energetici ma evitando di danneggiare le grandi imprese attraverso il meccanismo dell’interrompibilità della fornitura di gas. E incentivando il gas da fonti rinnovabili. Questo l’unico approccio realistico per affrontare il nodo energia secondo Carlo Montella, avvocato ed Head of Energy team di Orrick, con una lunga esperienza internazionale nell'ambito del project development e dell’acquisizione e finanziamento di asset nei settori dell’energia e delle infrastrutture. Montella condivide pienamente, quindi, la strategia a doppio binario promossa dal governo Draghi di un tetto europeo al prezzo del gas russo, da cui non è realistico immaginare di staccarsi nel breve termine, e di una parallela diversificazione, nel solco della missione algerina che il governo italiano affronta in questi giorni.

Pace o aria condizionata, ha sintetizzato un po’ brutalmente il premier Draghi qualche giorno fa, premettendo tuttavia che l’embargo da Mosca non è per ora sul tavolo. Ma quanto è realistica la prospettiva dell’indipendenza energetica dalla Russia, invocata per esempio dal segretario del Pd Enrico Letta?

A prescindere da giudizi sul merito sull’embargo, direi in uno spirito di sano realismo che semplicemente non possiamo permettercelo, perché scaricherebbe un costo insostenibile, non solo sulle famiglie, ma anche sulle grandi aziende energivore che tengono in piedi l’economia. Mi auguro invece che possa realizaarsi quanto prima a livello europeo la definizione di un price cap, un tetto massimo al prezzo del gas da parte dell’Europa in quanto massimo acquirente di gas al mondo, e quindi dotata di un potere negoziale che nessun singolo stato membro può avere.

Si torna a parlare di austerity, tra gli emendamenti al decreto bollette ci sono emendamenti parlamentari su risparmi energetici sui termosifoni, i condizionatori, l’illuminazione pubblica. Nell’ipotesi di un embargo quanto servirebbero?

Nello scenario, ripeto, del tutto virtuale, di una interrruzione del gas russo dovremmo innanzitutto fare affidamento sulle scorte, riempite al massimo della loro capacità, massimizzare l’import di Gnl (Gas naturale liquefatto), dagli Usa e non solo, facendo ricorso a piattaforme galleggiati di rigassificazione, saturare al massimo i gasdotti esistenti (Tap, Transmed) e inevitabilmente limitare i consumi. Lo spegnimento dei termosifoni e dei condizionatori non è una risposta strutturale al problema, ma se fossimo costretti a razionare certo non potremmo partire da ospedali, stazioni o grandi imprese energivore, per evidenti ragioni di impatto socioeconomico. Saremmo costretti a partire dalle famiglie e poi, a seguire, dalle Pmi.

Riducendo i consumi, che accadrebbe ai prezzi del gas?

Lotta al caro bollette e indipendenza energetica sono binari paralleli ma separati, e hanno bisogno di risposte diverse. Paradossalmente, in caso di embargo almeno in un primo tempo i prezzi del gas potrebbero addirittura aumentare, o quanto meno non scenderebbero.

La strategia del governo in caso di crisi sul gas è quella indicata dal Piano di Emergenza allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 2019, che prevede vari interventi in base a tre livelli: preallarme, allarme ed emergenza.

Va nella gusta direzione, prevede fra l’altro misure di mercato che si inquadrano nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento, che dopo il 2019 è avvenuta ma solo parzialmente. Ma va integrata anche con interventi che favoriscano l’assetto produttivo di gas rinnovabile. Questo è un aspetto molto importante. L’Italia può produrre gas verde, biometano da Forsu (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) o da scarti agricoli, sistemi che fanno lavorare la filiera nazionale.