Taglio al cuneo fiscale e salario minimo, uno scambio difficile

Un livello più compatibile dovrebbe porsi tra i 5 e i 7 euro, si spiega l'analisi Ocpi che riprende altri studi Ocse, prima di passare in rassegna tutti gli altri trade-off che si aprono con una riflessione sul salario minimo in Italia: dall’effetto spiazzamento sulla contrattazione collettiva all’indebolimento di altri istituti negoziali (orari, ferie, welfare aziendale, eccetera).



Parti sociali scettiche

Anche per questo il salario minimo è vissuto con sospetto dalla parti sociali. Ma resta il fatto che se la maggioranza dei paesi ha adottato questo istituto una ragione ci sarà, riconoscono Galli e Frattola. E in Italia, uno dei pochi Paesi europei dove il salario minimo non c'è, diversi osservatori tecnici (compresa la Banca d'Italia) da anni hanno indicato il problema delle basse retribuzioni. Una questione legata alla mancata applicazione dei contratti nazionali (troppi, oltre 800 quelli censiti dal Cnel, meno di un terzo siglati dai sindacati).



L'analisi Ocpi, di prossima pubblicazione sul sito https://osservatoriocpi.unicatt.it, passa in rassegna anche la proposta alternativa di salario minimo del Pd, firmata dal senatore Tommaso Nannicini, che non fissa una cifra legale (si sceglie la strada di una Commissione tecnica per affrontare la questione come accaduto in Germania e nel Regno Unito), e punta invece sulla validità erga omnes dei contratti e introduce sanzioni per le aziende che non garantiscono la giusta retribuzione; principio costituzionale mai raggiunto.



Un trade-off difficile da risolvere

Detto che l'unica conclusione certa - al momento - è che 9 euro lordi all'ora è una cifra troppo alta, resta il nodo di come il salario minimo si combinerà con il decimo taglio del cuneo fiscale e contributivo degli ultimi ventidue anni. Un altro trade-off tutto da capire. Galli è pessimista. «Il motivo per cui con questi numeri i conti non tornano - spiega - è che la riduzione del cuneo, anche se fosse tutta a favore delle imprese e non dei lavoratori, riguarderebbe l'intera platea delle imprese. Non avrebbe senso e forse non si potrebbe fare un provvedimento mirato alle piccole imprese marginali, soprattutto nel Sud e in agricoltura, dove i salari sono molto bassi: un provvedimento del genere sarebbe un aiuto di stato alle imprese meno efficienti, il che non ha senso«. Come se ne esce? «Una norma che preveda la riduzione generalizzata del cuneo e che si ponesse anche l'obiettivo di compensare le imprese con bassi salari avrebbe un costo molto elevato per la finanza pubblica», è la conclusione provvisoria di Giampaolo Galli. Quella definitiva arriverà probabilmente con il disegno di legge collegato alla manovra sul cuneo fiscale, un veicolo normativo che il governo potrebbe utilizzare anche per introdurre il salario minimo. Si vedrà.