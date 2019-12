Taglio al cuneo fiscale e sgravi per under 35

(Dpa)

Tre miliardi di taglio del cuneo fiscale da luglio, che dal 2021 diventano 5 miliardi, tutto a vantaggio delle buste paga dei lavoratori. Sgravio totale dei contributi per 3 anni per nuove assunzioni dal 2020 con apprendistato di I livello per datori di lavoro che hanno fino a 9 addetti. Incentivo per chi assume under 35 per il 2020 (sconto del 50% dei contributi, 100% al Sud).