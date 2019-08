Taglio del cuneo fiscale, tutti d’accordo: le proposte dei partiti <span class="argomento">L’agenda delle imprese. </span>Ampio consenso sulla riduzione del costo del lavoro. Più limitata, però, nella proposta M5S di Davide Colombo e Marco Mobili

Il taglio del cuneo fiscale è il punto di convergenza di tutte forze politiche che, almeno a parole, si dichiarano pronte a raccogliere l’appello del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, secondo cui le priorità per il Paese restano la competitività delle imprese con in testa proprio il taglio al cuneo per aumentare i salari dei lavoratori e l’occupazione giovanile. Operazione che andrebbe accompagnata con massicci investimenti in infrastrutture, garantendo la sostenibilità dei conti pubblici e un’Europa forte.

Dentro l’ex maggioranza di governo, la Lega ha spiegato che il taglio al cuneo fiscale potrebbe passare da una rimodulazione del bonus degli 80 euro per renderli spendibili da parte dei contribuenti ai fini previdenziali. Taglio da affiancare all’avvio di una riduzione progressiva delle aliquote Irpef con la prima al 15% per dipendenti e pensionati che dichiarano redditi fino a 15mila euro. Per favorire la competitività delle imprese il Carroccio punta poi a ridurre il doppio binario contabile civilistico che oggi pesa sugli oneri delle imprese con l’Irap. Il tributo regionale nelle intenzioni della Lega dovrebbe trasformarsi in un’addizionale all’Ires. Altra imposta destinata a scomparire è la Tasi.

Per i Cinque Stelle il taglio del cuneo passerebbe invece per l’esonero dei datori di lavoro dal versamento del contributo dell’1,61% della retribuzione destinato alla Naspi e di quello del 2,75% per la disoccupazione agricola, ma soltanto per i lavoratori a tempo indeterminato (valore 4-5 miliardi). Sugli investimenti in infrastrutture il partito di Di Maio punta come noto sulle opere utili, a partire dalla manutenzione del territorio, sulla scia del Piano anti-dissesto idrogeologico, e di interventi viari e ferroviari al Sud. Mentre la Lega sarebbe pronta a mettere da subito sul piatto 2 miliardi e altri 3 miliardi a regime potenziando la messa in sicurezza di scuole, ponti, gallerie e viadotti.

Sul fronte euro e Patto di stabilità e crescita la Lega resta su posizioni ambivalenti. Se il suo “mantra” resta quello di sempre, ovvero che bisogna forzare i tetti deficit/Pil per dare più impulso all’economia, poi nei fatti ha sempre siglato intese governative con Bruxelles per le correzioni dei saldi (nel corso degli ultimi 11 mesi, gli obiettivi di finanza pubblica sono stati modificati ben 4 volte). Così l’ultima uscita sui mini-Bot per i pagamenti dei debiti della Pa è rimasta una provocazione, mai colta dagli ex alleati M5S. I quali, anzi, hanno smesso di assecondare Matteo Salvini sulla volontà di sforare i parametri Ue su deficit e debito. Le preoccupazioni per lo spread hanno pesato. La linea attuale dei pentastellati è: rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, senza rinunciare a lavorare in Europa per modificare i Trattati.