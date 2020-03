Taglio del cuneo fiscale al voto per il via libera definitivo della Camera Il sottosegretario all'Economia Maria Cecilia Guerra: «Primo passo verso la riforma». Nel pomeriggio la votazione con misure anti contagio di Nicola Barone

Si è conclusa nell'Aula della Camera la discussione generale sul decreto egge relativo al taglio del cuneo fiscale. Alla ripresa nel primo pomeriggio la votazione finale che sancirà il via definitivo sul testo. A nome del governo il sottosegretario all'Economia Maria Cecilia Guerra ha reso il parere sugli ordini del giorno presentati al testo. Alcuni non sono stati accettati, ma non si è proceduto alla votazione in base alle intese tra i gruppi per limitare al massimo le presenze in Aula.

Guerra: primo passo verso la riforma fiscale

Il provvedimento «conserva in pieno la sua attualità in quanto è il primo passo in una direzione di revisione del sistema fiscale che attualmente è fortemente sperequato», secondo quanto riferito da Guerra nel chiudere la discussione generale prima del voto finale.«È un passo incompleto che andrà inserito in una riforma fiscale complessiva, che il Governo si propone di riprendere appena passato periodo così duro e ha una funzione di riequilibrio per i redditi da lavoro dipendente e da pensione». E anche in considerazione dell'attuale fase di emergenza gli effetti del decreto legge comporteranno, «al momento della ripartenza un sostegno al consumo alle classi con reddito basso e medio».

Deputati al lavoro con misure anti contagio

Fatta eccezione per lo scostamento di bilancio, il Dl sul cuneo fiscale è la prima misura in senso stretto a venire esaminata nell'Aula della Camera dal momento dello scoppio vero e proprio dell’epidemia. Per limitare al massimo i deputati nell’emiciclo sono stati presi degli accordi tra i gruppi parlamentari e in seguito si riunirà anche la Giunta per il regolamento per definire ulteriormente nel dettaglio le modalità con cui possono svolgere il proprio lavoro tutte le commissioni in questo periodo. Per quanto riguarda i lavori a Montecitorio, si è convenuta la presenza fino ad un massimo di 5 deputati per gruppo, in aggiunta agli iscritti a parlare. Naturalmente, in Aula, anche il relatore sul provvedimento ed il rappresentante del Governo. Dopo gli ordini del giorno con modalità speciali” avrà luogo il voto per appello nominale, come per la fiducia, e non con il sistema elettronico. Per ciascun gruppo dovrebbe essere presente un numero di deputati pari a circa il 55% della sua consistenza in modo da rispettare la proporzionalità tra maggioranza e opposizione, nel contempo assicurando il requisito del numero legale ai fini della validità della votazione. I deputati che non parteciperanno alla votazione saranno considerati assenti giustificati.



Fico: la Camera non ha rinunciato al proprio ruolo

«Alla Camera non abbiamo rinunciato al nostro ruolo. A marzo c'è stato un lavoro intenso: abbiamo votato lo scostamento di bilancio di 25 miliardi, lo abbiamo autorizzato noi perché ci fosse. Domani votiamo il decreto sul taglio del cuneo fiscale, le commissioni si riuniscono ma seguendo le misure per la sicurezza», ha commentato il presidente della Camera Roberto Fico. «Bisogna trovare un equilibrio - ha spiegato - tra sicurezza e continuazione dell'attività legislativa. Dopo un piccolo periodo in cui abbiamo cercato di capire come farlo, abbiamo ripreso, sia con l'attività di controllo del governo, con i question time, sia con l'attività legislativa».

