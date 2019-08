Taglio Fed, così Powell segue Trump e Wall Street La decisione della Fed di abbassare i tassi di interesse non ha alcuna robusta giustificazione economica. Può avere però un'altra spiegazione: l'inversione del corso della politica monetaria va nella direzione auspicata da Trump e da Wall Street di Donato Masciandaro

La decisione della Fed di abbassare i tassi di interesse non ha alcuna robusta giustificazione economica. Può avere però un'altra spiegazione: l'inversione del corso della politica monetaria va nella direzione auspicata da Trump e da Wall Street. Se Powell e il suo consiglio hanno ragionato da burocrati, cercando quindi il consenso della politica e dei mercati finanziari, è stata per loro la migliore scelta possibile.

Con tanti saluti all’ostentata – ma inesistente – indipendenza della Fed.

Il presidente Powell ha annunciato la decisione di ridurre di venticinque punti base i tassi di interesse. La ragione? Formalmente, è la debolezza e l’incertezza del ciclo economico, sintetizzata da un’anemica crescita dell’inflazione. Ma è una spiegazione che non sta in piedi, se si considera il percorso con cui la banca centrale è arrivata alla mossa di ieri. Il primo passo fu compiuto nell’oramai lontano dicembre 2015, quando la Fed alzò i tassi di interesse per la prima volta dall’inizio della Grande Crisi. Erano passati 78 mesi dall’ultimo innalzamento dei tassi. Già allora si poteva notare un ritardo della Fed nell’iniziare il processo di normalizzazione della politica monetaria, visto che nelle tre precedenti recessioni la Fed aveva rialzato i tassi rispettivamente dopo sette mesi, 35 mesi e 32 mesi.

L’avversione della Fed alla normalizzazione era però giustificabile con il fatto che la Grande Crisi aveva rappresentato il peggior evento congiunturale dal Secondo Dopo Guerra. Sono così passati tre anni, in cui con estrema lentezza la Fed ha dichiarato di voler smantellare l’approccio non convenzionale di gestione della liquidità, fatto di tre strumenti incrociati: tassi a breve termine bassi, acquisti e detenzione di titoli finanziari eccezionali nella dimensione e nella gamma, impegni vincolanti sul percorso futuro di tassi e liquidità. Sono tre anni in cui alla presidente Yellen è subentrato Powell, ma non è cambiato l’approccio di fondo che ha caratterizzato l’operato della Fed: l’opacità.

Una moderna banca centrale deve avere una funzione di reazione credibile e trasparente. Della politica monetaria si devono conoscere i valori numerici dei target, la struttura effettiva e prospettica dei tassi di interesse, nonché in che modo il legame tra obiettivi e strumenti reagisce quando ci sono shock. La Fed non offre nulla di tutto questo. Non basta: per tre anni ha detto di voler normalizzare la politica monetaria, il che avrebbe significato portare i tassi al cosiddetto livello di neutralità. Questo non è mai accaduto, anche perché non sappiamo quale è il livello dei tassi che la Fed giudica neutrale.