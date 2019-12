Taglio Fed, ecco perché i tassi Usa ora prendono una pausa

DOLLARO, CAMBIO EFFETTIVO Base gennaio 2006 = 100...

Il calo dei rendimenti e il ritorno a una curva leggermente più ripida segnala un persistente allentamento delle condizioni monetarie che va nella direzione desiderata dalla Fed ed è quindi destinata a produrre ancora i suoi effetti.

Tarda a rispondere - ma il suo peso è di gran lunga minore, persino in termini commerciali - il dollaro: il cambio effettivo sembra rafforzarsi e si avvicina al picco del 2016. Donald Trump continuerà quindi a fare pressioni sulla Fed - piuttosto inutili, in realtà - perché adotti una politica ancora più espansiva.

Aspettative di inflazione in rialzo...



ASPETTATIVE DI INFLAZIONE DI MERCATO Dati in percentuale. (Fonte: Fred - St. Louis Fed)...

Anche le attese sui prezzi hanno reagito alla manovra sui tassi, come al quantitative easing “nascosto”, che la Fed è stata costretta ad avviare per risolvere il problema dell’interbancario bancario e che ha assunto dimensioni troppo elevate per essere considerato - alla luce dei suoi effetti - come una pura misura tecnica. Il rialzo delle aspettative, misurate da diversi strumenti di mercato, non segnala però ancora un ritorno alla normalità.

«Wait and see», e poi?

La Fed ha più volte invitato a non fare esclusivo affidamento agli strumenti di mercato come ’termometri’ della situazione economica e monetaria, perché nel breve periodo - e senza che questo comporti inefficienza - possono dare segnali fuorvianti. Alla luce della logica della Fed di Powell e pur tenendo conto del fatto che è in preparazione una nuova strategia di politica monetaria non si può però del tutto escludere che, con aspettative comunque ancora lontane dall’obiettivo, l’orientamento di wait and see sia seguito un’ulteriore correzione verso il basso e non - come è finora sembrato di capire dalle parole del presidente - da un nuovo rialzo dei tassi.