Taglio parlamentari, 5 settimane al referendum. Dal quorum all’esito: tutto quello che c'è da sapere La riforma costituzionale riduce i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. A differenza dei referendum abrogativi, per la validità del referendum costituzionale non è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto. Basta la maggioranza dei voti validi, indipendente da quante persone si recano ai seggi di Andrea Gagliardi

Il 29 marzo si terrà il referendum sul taglio dei parlamentari

3' di lettura

Manca un mese al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari fissato il 29 marzo. La campagna elettorale langue. Ma il risultato appare scontato per vari motivi. Prima di tutto non è previsto il quorum. Poi va considerato che quasi tutte le forze politiche in occasione del sì definitivo dell’Aula della Camera hanno votato a favore del taglio (553 sì e 14 no). Infine non va sottovalutato il fatto che il tema del taglio dei costi della politica è piuttosto popolare nell’opinione pubblica. «Noi no» è invece il nome del Comitato che si batterà (controcorrente) per il No al referendum. Tra i soci fondatori pezzi di Forza Italia (i deputati Simone Baldelli e Deborah Bergamini; i senatori Giacomo Caliendo, Andrea Cangini e Nazario Pagano) e dei radicali (Riccardo Magi).

Cosa prevede la legge sul taglio dei parlamentari

La riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari riduce i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Con un taglio complessivo di 345 parlamentari. L’istituto dei senatori a vita è conservato fissandone a 5 il numero massimo (finora 5 era il numero massimo che ciascun presidente poteva nominare). Ridotti anche gli eletti all'estero: i deputati scendono da 12 a 8, i senatori da 6 a 4.

Come si è arrivati al referendum

Il referendum confermativo per le leggi costituzionali è disciplinato dall'articolo 138 della Carta. Serve a sottoporre ai cittadini la riforma votata dal Parlamento, ma può essere richiesto solo se i sì della Camera e del Senato non superano i due terzi dei componenti dell’assemblea. Tre sono i modi previsti dalla Costituzione per far partire la macchina referendaria: a chiedere il referendum possono essere 5mila elettori, 5 Consigli regionali o un quinto dei membri di una delle Camere (126 deputati o 64 senatori). Nel caso della legge sul taglio dei parlamentari, le firme sono arrivate da 71 senatori con il contributo decisivo di alcuni della Lega che hanno inteso così favorire la fine anticipata della legislatura.



Niente quorum

A differenza dei referendum abrogativi, per la validità del referendum costituzionale non è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto: la riforma costituzionale sottoposta a referendum è promulgata se è approvata dalla maggioranza dei voti validi, indipendente da quante persone si recano ai seggi.

La determinazione dei nuovi collegi

In caso di vittoria dei sì e di promulgazione della riforma, diminuendo i parlamentari, ma restando sempre uguale il territorio nazionale, l'estensione geografica dei collegi tenderà ad aumentare. Spetterà al Governo disegnare i nuovi collegi con un decreto legislativo. Una operazione per la quale possono volerci fino a due mesi. E in discussione c'è anche una ben più radicale riforma della legge elettorale in senso proporzionale.