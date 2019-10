Taglio dei parlamentari all’ultimo voto: test per la maggioranza La Camera dei deputati sta per approvare in via definitiva il disegno di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari. Si tratta della quarta e ultima lettura parlamentare del testo

Taglio parlamentari, Camera all'ultimo voto. La diretta

2' di lettura

La Camera dei deputati sta per approvare in via definitiva il disegno di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari. Si tratta della quarta e ultima lettura parlamentare del testo.



Perché la riforma, che riduce i deputati a 400 dai 630 attuali ed i senatori a 200 dagli attuali 315, sia definitivamente approvata, trattandosi di un disegno di legge costituzionale, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti. Un test molto importante per la maggioranza, che teoricamente conta su 344 voti. La riforma è stata promossa dal Movimento 5 Stelle mentre il Pd nelle precedenti votazioni ha votato contro perché la riteneva incompleta senza altre riforme concomitanti come quella della legge elettorale e delle circoscirizioni. Questa volta, però, è previsto il voto a favore dei Dem, che in cambio hanno chiesto e ottenuto una serie di modifiche per rendere più organica e omogenea la rifomra.

Alla Camera e al Senato tutte le circoscrizioni vedranno una riduzione drastica, con una media del 36,5%. Sopra la media alla Camera le circoscrizioni Sicilia 1 (da 25 a 15 deputati) e Lazio 2 (da 20 a 12). Da segnalare al Senato il caso dell’Umbria e della Basilicata. Sono le due regioni che subiscono in percentuale l’emorragia maggiore. Qui i senatori sono più che dimezzati (-57%). In entrambe le regioni infatti si passa da 7 a soli 3 eletti.

Il taglio“costerà” al Nordest la perdita di 39 rappresentanti in Parlamento: 26 al Veneto, 8 al Friuli Venezia Giulia e 5 al Trentino Alto Adige. Il calcolo è riportato dall'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto. Alla Camera il Veneto perderà 18 deputati (da 20 a 13 in Veneto 1 e da 30 a 19 in Veneto 2), il FVG passerà da 13 a 8 mentre il Trentino AA scende da 11 a 7. In merito invece al Senato, per il Veneto si prospetta un calo di 8 seggi (da 24 a 16), 3 invece quelli che saranno persi dal Friuli (da 7 a 4) e 1 sarà tolto al Trentino AA (da 7 a 6). A Palazzo Madama il Friuli avrà un taglio del 42,9% dei rappresentanti, mentre alla Camera la sforbiciata arriverà al 38,5%.