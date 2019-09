Taglio parlamentari in Aula alla Camera il 7 ottobre: l’abc della riforma

GUARDA IL VIDEO / La fiducia vien votando, Di Maio: Pd voti taglio dei parlamentari

Cosa cambia per la circoscrizione Estero

Entro 400 deputati e 200 senatori, i deputati eletti nella Circoscrizione Estero diventano otto (anziché 12); quattro i senatori (anziché 6). Non solo: la riduzione dei senatori comporta la riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione. Questo numero minimo regionale (o per ciascuna Provincia autonoma) è previsto dal disegno di legge pari a 3 (anziché 7). Nulla cambia per il Molise (2 senatori) e la Valle d'Aosta (1 senatore).

Le ripercussioni sulla legge elettorale

Il taglio del numero dei parlamentari si ripercuote sulla legge elettorale (legge 165/2017 e decreto legislativo 189/2017). Le regole attualmente in vigore prevedono per la Camera 232 collegi uninominali e 63 collegi plurinominali; per il Senato 116 collegi uninominali e 33 collegi plurinominali. Il disegno di legge costituzionale non interviene su questa materia, che è rimessa alla legislazione ordinaria. Nei giorni della trattativa con M5S per la nascita del Conte due, il Pd ha premuto affinché prima del taglio dei parlamentari si raggiungesse un'intesa sulla nuova legge elettorale. Il “patto” di inizio legislatura tra M5S e Pd prevedeva il sì al taglio solo dopo aver trovato l’accordo e aver incardinato una riforma del Rosatellum in senso proporzionale. Dopo la scissione dei renziani, i Dem hanno fatto un passo indietro. Per la legge elettorale si utilizzerà tutto il tempo di entrata in vigore della riforma costituzionale: almeno 5 mesi, se nessuno chiederà il referendum consultivo. «Lunedì mattina - ha annunciato il vice presidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli - andremo in Corte di Cassazione a depositare il quesito referendario, in questo modo sarà possibile far esprimere gli italiani già in primavera».