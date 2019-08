Taglio dei parlamentari, cosa succede se Conte si dimette

Le aperture di Renzi sul taglio dei parlamentari targato M5s

L’accordo per proseguire sembra esserci in caso di un (attualmente molto improbabile) nuovo governo M5s -Lega. Salvini infatti ha manifestato recentemente, nel tentativo di ricucire con i pentastellati, l’intenzione di esssere in aula il 22 agosto «per votare per la quarta volta il taglio dei parlamentari». Ma il tema potrebbe essere inserito, in teoria, anche dentro un programma M5s-Pd, pur avendo i dem in Parlamento finora votato no alla riforma pentastellata, perché contrari a un taglio secco dei parlamentari senza un superamento del bicameralismo perfetto.

Nel lanciare nei giorni scorsi la sua ipotesi di governo istituzionale, l’ex leader dem Matteo Renzi (che ancora controlla la maggior parte dei gruppi parlamentari alla Camera e al Senato) ha spiegato che «non si devono fare le barricate» contro la riforma costituzionale dei Cinque stelle per il taglio dei parlamentari, «anzi se viene vista da parte del Parlamento come prioritaria, io sono per andare a vedere le carte e votare la riforma poi sono per far pronunciare i cittadini con il referendum».

In mancanza di un quorum di due terzi dei voti del Parlamento (scontato in questo caso, dal momento che Fi si è sfilata), sarà possibile infatti chiedere il referendum confermativo della riforma. Come stabilisce la Costituzione, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge possono chiederlo un quinto dei deputati o dei senatori o 500 mila cittadini o 5 Consigli regionali.