Taglio dei parlamentari, il duello sui tempi di attuazione Salvini spiazza il Movimento 5 Stelle sulla riduzione di senatori e deputati: per il leader della Lega si può anticipare il via libera definitivo alla riforma che però non impedisce di tornare subito al voto. Dietro la mossa leghista un'interpretazione diversa dell'articolo 4 di Riccardo Ferrazza

Salvini: "Non c è altra maggioranza. Si voti il prima possibile"

2' di lettura

Mossa a sorpresa di Matteo Salvini nel suo intervento al Senato, riaperto ad agosto per cercare una soluzione alla crisi di governo: il leader della Lega ha spiazzato il Movimento 5 Stelle e ha proposto di anticipare il quarto e definitivo voto sulla riforma costituzionale che riduce il numero di parlamentari, messo in calendario alla Camera per il 9 settembre. «Ho sentito l’amico e collega Luigi Di Maio - è la sfida lanciato in Aula dal capo della Lega - più di una volta ribadire in questi giorni “votiamo il taglio di 345 parlamentari e poi andiamo subito al voto”. Prendo e rilancio: tagliamo i parlamentari la prossima settimana e poi andiamo subito al voto».

GUARDA IL VIDEO - SALVINI: «NON C È ALTRA MAGGIORANZA. SI VOTI IL PRIMA POSSIBILE»

Eppure solo ieri, via Twitter, Salvini aveva scritto: «Il taglio dei parlamentari è un Salva-Renzi. Fino all’anno prossimo non si potrebbe più tornare al voto e la coppia Renzi-Boschi (che ha sempre votato contro) salverebbe la poltrona». Cosa è successo nel frattempo? Proviamo a ricostruire.

La Costituzione (articolo 138) stabilisce che, e ntro tre mesi dalla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale, le leggi di revisione della Carta possano essere sottoposte a un referendum popolare se a richiederlo sono un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il referendum si può evitare «se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti». Un obiettivo che, nel caso della riforma che porta i parlamentari a un totale di seicento (rispetto agli attuali 945), non è più realizzabile: il testo, infatti, è passato in seconda lettura al Senato lo scorso 11 luglio con “soli” 180 voti favorevoli (per i due terzi, cioè 210 voti, serviva l’appoggio di Forza Italia che,invece, non ha partecipato al voto). Un referendum è, quindi, possibile.

Non solo. Oltre ai tre mesi per far svolgere l’eventuale referendum, la legge prevede anche una finestra di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge per poter ridisegnare i collegi elettorali in base al nuovo e ridotto numero di seggi. Risultato: l’approvazione definitiva della riforma chiuderebbe la finestra per un ritorno immediato alle urne. Tutto questo faceva dire negli scorsi giorni allo stesso Salvini: «Approvare prima la riforma per il taglio dei parlamentari come chiede Di Maio? Così poi non si vota».