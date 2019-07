Taglio parlamentari verso il sì, senza Fi è rischio referendum Il taglio dei parlamentari andrà in Aula a Palazzo Madama tra una settimana: la seconda approvazione non prevede la presentazione di emendamenti, si vota con un sì o un no secchi all’intero provvedimento. E l’ultimo e definitivo sì della Camera è previsto per la fine di luglio, prima della pausa estiva di Emilia Patta

2' di lettura

Nessuno, fino a qualche mese fa, ci avrebbe scommesso un euro. Tanto è vero che nelle prime due votazioni al Senato e alla Camera il disegno di legge costituzionale che taglia drasticamente il numero dei parlamentari lasciando tuttavia indenne il bicameralismo paritario (200 senatori invece di 315 e 400 deputati invece di 630) ha avuto l’ok anche di Forza Italia. Ma ieri al via libera delle commissione Affari costituzionali del Senato, che avvia il secondo e ultimo giro di boa previsto per le riforme costituzionali, gli azzurri hanno votato contro. E anche Fratelli d’Italia hanno abbandonato l’Aula per protesta contro i tempi ristretti della discussione in commissione.

Possibile sì al «taglio» dei parlamentari prima dell’estate

Il taglio dei parlamentari andrà dunque in Aula a Palazzo Madama tra una settimana (la seconda approvazione non prevede la presentazione di emendamenti, si vota con un sì o un no secchi all’intero provvedimento). E l’ultimo e definitivo sì della Camera è previsto per la fine di luglio, prima della pausa estiva. Vero che in Senato la maggioranza giallo-verde si regge con tre voti di scarto, ma Fratelli d’Italia ha già dichiarato che i loro 18 senatori voteranno a favore e così faranno anche alcuni deputati del gruppo Autonomie: a meno di clamorosi voltafaccia da parte della Lega, che fin qui ha sostenuto il provvedimento caro al M5s, l’approvazione non dovrebbe essere a rischio. L’auto-taglio dei parlamentari rischia insomma di vedere davvero l’approdo anche se nessun parlamentare lo vorrebbe, a cominciare proprio dai pentastellati che alle prossime elezioni avrebbero molti meno eletti già a Costituzione invariata.

Senza il sì di Fi è alto rischio di referendum confermativo

Il cambiamento d’idea da parte di Forza Italia fa comunque sorgere un’altra questione fin qui rimasta sotto traccia: non essendoci i due terzi dei voti del Parlamento, sarà possibile chiedere il referendum confermativo. «Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali», recita l’articolo 138 della Costituzione.

I dubbi Pd: trascinati verso una nuova sconfitta referendaria?

Come si comporteranno le opposizioni, e soprattutto il Pd, dopo aver votato no a una legge ritenuta popolarissima? Nel caso in cui un quinto dei parlamentari decida di avviare la procedura del referendum confermativo il Pd scenderà in campo per il No andando incontro ad una certa sconfitta referendaria dopo quella cocente del 4 dicembre 2016? Di certo al Pd converrebbe che alla fine Fi ricambiasse nuovamente idea...

