Taglio parlamentari, nuovo colpo di scena: raggiunte le firme con il soccorso di Lega e parte di Fi Raggiunte le 64 firme necessarie per presentare il quesito in Cassazione. Tagliata quota 71 con il soccorso di tre leghisti e alcuni deputati di Forza Italia “vicini” alla Lega di Emilia Patta

Arriva referendum, Parlamento light torna in discussione

Nuovo colpo di scena nella vicenda del referendum sul Ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari. I tre promotori del referendum sul

taglio dei parlamentari, Andrea Cangini (Fi), Tommaso Nannincini

Pd) e Nazario Pagano (Fi) sono entrati in Cassazione alle 15 per depositare le 71 firme necessarie per la richiesta. Ben 7 in più del numero minimo richiesta di 64. Si sarebbe tagliata quota 71 con il soccorso di tre leghisti e alcuni deputati di Forza Italia “vicini” alla Lega.

La marcia indietro

Il nuovo colpo di scena è avvenuto dopo che quattro senatori di Forza Italia, capeggiati da Massimo Mallegni, avevano deciso di ritirare la loro firma dall’iniziativa. Se le firme saranno depositate entro domenica 12 gennaio, la Cassazione avrà 30 giorni di tempo per verificarle. Poi, se tutto filerà liscio, toccherà al Governo fissare la data tra maggio e giugno.

Le parole di Salvini

Che il leader leghista Matteo Salvini si stesse spendendo per arrivare al traguardo del referendum era chiaro già da ieri. Lo faceva presagire in particolare la dichiarazione in cui Salvini osannava il ricorso ai referendum: «Io ritengo che quando i cittadini si possono esprimere è sempre meglio, io farei referendum su tutto, come in Svizzera ogni mese». Poi si erano diffuse le voci secondo cui il leader del Carroccio era al lavoro per convincere l’area “salviniana” di Forza Italia a rimpiazzare i senatori azzurri vicini a Mara Carfagna che sono tornati sui loro passi. Poi, per blindare i numeri, Salvini avrebbe convinto anche alcuni dei suoi a firmare. In questo modo dalle 62 firme rimaste si sarebbe passati a 71. Quindi dovrebbero essere nove i senatori aggiuntisi nelle ultime ore.

Le firme ritirate dal Pd

Ma i numeri in realtà sono stato a lungo ancora ballerini, perché nel Pd è partita una corsa a ritirare le firme. Lo hanno fatto nelle ultime ore senatori del Pd Francesco Verducci e Vincenzo D'Arienzo. A ritirare stamattina la firma sul referendum confermativo sul taglio dei parlamentari è stato anche il senatore M5s, Mario Michele Giarrusso.