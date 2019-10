Taglio parlamentari, scelta la via più facile ma meno efficace

LEGGI ANCHE / La riforma blinda la legislatura ma non è detto che blindi il governo

Questa modifica renderà più difficile ai partiti più piccoli ottenere seggi nelle Regioni più piccole e contestualmente rafforzerà i partiti più grandi. In questo consiste l’effetto disproporzionale aggiuntivo della riforma. Al Senato, a differenza della Camera, la distribuzione dei seggi avviene a livello delle singole Regioni e quindi la soglia per ottenere un seggio si alza in quelle dove i seggi da distribuire sono pochi. Per chi, come il sottoscritto, è un disproporzionalista convinto questo non è un problema. Visto che il sistema in vigore è prevalentemente proporzionale un po’ più di maggioritario non guasta.

Non è scritto da nessuna parte che tutti i partiti debbano essere rappresentati in tutte le Regioni. E in ogni caso c’è la Camera dei deputati dove, grazie al maggior numero di seggi proporzionali e alla loro distribuzione a livello nazionale, i piccoli partiti potranno ottenere rappresentanza anche in quelle Regioni dove ne resteranno esclusi al Senato.

