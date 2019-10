Taglio parlamentari, in Senato comitato bipartisan per referendum

Laura Garavini di Iv, ha sottolineato come questo taglio sia «particolarmente penalizzante per le comunità italiane all’estero»; «in questi anni il numero degli elettori all'estero è aumentato del 20%, quindi il taglio penalizza in modo più forte questi concittadini». Gregorio De Falco ha sfidato i suoi ex colleghi di M5s a essere essi stessi tra i promotori del referendum: «Il referendum è un istituto di democrazia diretta, e come ogni scelta importante anche su questa riforma i cittadini dovrebbero

avere il diritto di pronunciarsi». Quanto al merito della riforma, De Falco ha detto che essa «è diretta solo contro il Parlamento. Perché - si è domandato - non si parla anche di spese dell'esecutivo?».

Davide Giacalone, presidente della Fondazione Einaudi ha osservato come la differenza di voto tra Senato e Camera (nel primo è mancato il quorum dei due terzi, nella seconda il voto è stato quasi unanime) «suggerisce che tenere il referendum sia cosa prudente». Quanto al merito della riforma, Giacalone ha affermato che «un Parlamento con meno eletti può pure funzionare, ma a determinate condizioni, di cui non si parla minimamente» né nella riforma né in quelle che la dovranno accompagnare.