Taglio dei parlamentari snodo della legislatura, chi lo tocca si scotta

L'accusa del M5s: la Lega vuole il voto per evitare la riforma

Il ragionamento fila, ma non tiene conto della guerra elettorale già in corso tra i due vicepremier: il leader pentastellato Luigi Di Maio già accusa Salvini di voler far cadere il governo per evitare l’entrata in vigore della riforma, e certo Salvini non ha nessuna intenzione di andare in campagna elettorale con questa “accusa” addosso. Per questo i parlamentari leghisti non hanno dato fin qui segno di voler rallentare l’approvazione della riforma e almeno apparentemente marciano compatti e convinti verso il sì finale: chi tocca il taglio del numero dei parlamentari si scotta.

Per Salvini il rischio di una legislatura «blindata»

Tuttavia c'è una conseguenza implicita in caso di approvazione a settembre che Salvini - che comunque potrà contare lo stesso su una buona rappresentanza parlamentare vista la crescita della Lega (dal 17% ottenuto alle scorse politiche al 34% delle europee e al 38% dei sondaggi degli ultimi giorni) - deve tenere nel massimo conto. Una volta approvato il taglio del numero dei parlamentari la legislatura sarà ancora più blindata di prima, dal momento che la paura o la certezza di non essere rieletti favorirà la formazione di una maggioranza di “responsabili” alternativa anche senza la Lega.

Magari una maggioranza nata dall’emergenza di evitare l’esercizio provvisorio, ma l’esperienza dimostra che una volta che un governo parte non si può sapere dove andrà a finire. È in fondo quello che scherzosamente nel Pd chiamano il “lodo Franceschini”: da tempo l'ex ministro democratico auspica un incontro tra Pd e M5s in funzione anti-salviniana «a partire da certi valori». E c'è da credere che in caso di crisi e con il “taglio” alle porte i “capponi” faranno di tutto per non finire sulle mense del Natale.